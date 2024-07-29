Чому відкриття Олімпіади викликало скандал та запеклу критику християн

"Ідея полягала в тому, щоб показати велике язичницьке свято, пов'язане з богами Олімпу", - пояснив свій задум хореограф відкриття Олімпійських ігор Тома Жоллі у відповідь на критику його сцени. Деякі глядачі сприйняли її як квір-пародію на релігійний сюжет й розгнівалися.

Йдеться про момент шоу, коли дрег-квін і танцюристи вишикувалися за довгим столом. Деяким глядачам це нагадало відому картину Леонардо да Вінчі "Таємна вечеря", де зображено Ісуса Христа та 12 апостолів.

Це була частина великої чотиригодинної церемонії, яка 26 липня ознаменувала відкриття в Парижі літніх Олімпійських ігор. Під час неї спортсмени пливли по річці Сена, а артисти обігрували у своїх виступах різні моменти зі світової історії.

Що обурило на відкритті Олімпіади в Парижі

У сцені, яка спровокувала бурхливі обговорення, посередині біля столу стояла жінка, увінчана головним убором, що нагадує німб, а навколо неї за столом вишикувалися дрег-квін у різноманітних позах.

Потім стіл перетворився на подіум, яким пройшлися дрег-квін і моделі, віддаючи таким чином данину паризькій моді.

Також у певний момент у кадрі з'явилося велике блюдо, на якому лежав напівоголений чоловік, пофарбований у блакитний колір - це був французький співак Філіп Катрін.

Декому це нагадало біблійну сцену, яку Леонардо да Вінчі зобразив у своїй картині "Таємна вечеря". Вона змальовує останню трапезу, яку згідно з Євангелієм, Ісус розділив зі своїми апостолами в Єрусалимі перед своїм розп'яттям.

Автор фото,GETTY IMAGES/DEA/M.RANZANI Підпис до фото,"Таємна вечеря" Леонардо да Вінчі, XV століття, Мілан, Італія

Критика та паралелі з "Таємною вечерею"

Багато глядачів, зокрема знаменитості, американські політичні діячі та лідери католицької церкви, висловили обурення цією сценою.

Спікер Палати представників Майк Джонсон 27 липня виклав зображення цієї сцени у мережі X і назвав її "шокуючою і образливою".

Католицька церква у Франції висловила "жаль" з приводу церемонії відкриття, яка начебто "містила сцени глузування з християн".

Американська телекомунікаційна компанія C Spire заявила, що зніме свою рекламу з Олімпійських ігор, оскільки "шокована насмішкою над Таємною вечерею під час церемонії відкриття".

Відреагували на скандальну сцену і в Україні.

Вінницька єпархія УПЦ заявила, що "багато відомих політичних і громадських діячів з усього світу засудили цю виставу як ознаку культурного розкладання західної цивілізації".

Митрополит Православної церкви України Євстратій Зоря заявив, що було би дивно, "якби республіка войовничого секуляризму нічого не продемонструвала би у дусі провокації".

Водночас він закликав у реакціях на церемонію "не втрачати розум і не відкидати союзників у боротьбі проти імперії зла", яку на церемонію цього року не запросили, вочевидь маючи на увазі Росію.

"Відкриття Олімпіад у Берліні, Москві та Сочі виглядали, очевидно, дуже правильними і пристойними. [...] Але за цими масками ховалося обличчя справжнього зла", - сказав митрополит.

Що на це відповів хореограф Тома Жоллі

Офіційний обліковий акаунт Олімпійських ігор у мережі Х поділився фотографіями цієї сцени та згадав у зв'язку з нею Діоніса, грецького бога виноробства, плідності та екстазу.

"Інтерпретація грецького бога Діоніса змушує нас усвідомити абсурдність насильства між людьми", - йшлося у твіті.

Своєю чергою, художній керівник церемонії Тома Жоллі сказав на пресконференції 27 липня, що він не хотів ні з кого глузувати чи когось шокувати.

"Ми всього лише хотіли залучити усіх, - сказав він. - У Франції ми маємо свободу творчості, мистецьку свободу. Нам пощастило жити у вільній країні. У мене не було конкретних повідомлень, які я б хотів донести. Франція - це республіка, ми маємо право любити, кого хочемо, маємо право нікому не поклонятися, ми маємо багато прав у Франції - і саме це я хотів донести".

Автор фото,Getty Images Підпис до фото,"Нам пощастило жити у вільній країні", - заявив Тома Жоллі

Пізніше, виступаючи на французькому каналі новин BFM-TV у неділю, Жоллі підтвердив, що на сцену його надихнула не "Таємна вечеря".

"На цьому столі з'являється Діоніс. Він там, тому що він є богом свята в грецькій міфології, – сказав Джоллі. - Ідея полягала в тому, щоб показати велике язичницьке свято, пов'язане з богами Олімпу. Ви ніколи не знайдете в мені бажання знущатися з когось чи когось очорнити".

Однак дискусії щодо церемонії відкриття були настільки гарячими, що організаторам Ігор згодом довелося вибачатися - мовляв, наміру висловити неповагу до будь-якої релігійної групи у них не було.

28 липня речниця паризького оргкомітету Олімпіади Анн Декамп перепросила у тих, "кого це могло образити".

"Звісно, у нас не було наміру висловити неповагу до будь-якої релігійної групи. Навпаки, я думаю, що (художній керівник) Тома Жоллі справді намагався відзначити толерантність спільноти, - сказала вона на пресконференції. - Ми вважаємо, що досягнули цієї мети. Якщо люди чимось образилися, нам дуже шкода".

"Таємна вечеря" vs "Бенкет богів"

Автор фото,Wikipedia Підпис до фото,"Бенкет богів" нідерландського художника Яна ван Бійлерта, XVII століття, зберігається в музеї Маньїн у Діжоні

Втім, серед глядачів знайшлися і ті, хто підтримав мистецьке бачення організаторів. Вони стверджували, що сцена була спрямована на підтримку інклюзивності в суспільстві.

"Ми знаємо, що ЛГБТК-спільнота у Франції далека від того, що показали на церемонії. У суспільстві ще багато чого потрібно зробити для трансгендерних людей", – заявив AP президент французької організації Inter-LGBT Джеймс Леперльє.

Сподобалась церемонія і французькому президенту Еманюелю Макрону. У своєму дописі в мережі Х він подякував Жоллі за шоу.

"Дякую вам і вашому творчому генію за цю грандіозну церемонію, - написав він. - Дякую артистам за цей унікальний, чарівний момент... Дякуємо всім, хто вірив… Ми це зробили!"

Своєю чергою, учасник сцени Філіп Катрін у розмові з газетою Le Parisien назвав церемонію "зворушливою" і "грандіозною" і сказав, що пишається своїм внеском у неї.

"Я пишаюся нею, бо це моя культура. У нас повно різних людей, і кожна людина живе по-своєму і, перш за все, має на це право. Мені подобалося це робити", – сказав він і додав, що сподівається донести таке повідомлення: "Якщо ми голі, нема війни - бо немає зброї".

Водночас мистецтвознавці також звернули увагу, що "жива картина" з церемонії нагадує не "Таємну вечерю", а "Бенкет богів" нідерландського художника Яна ван Бійлерта XVII століття і не має жодних християнських конотацій.

Це зокрема зазначив і український дослідник Сергій Шумило, який ще до публічного пояснення зчитав алюзію до "Бенкету богів". Вчений також пояснив, що тема античних свят і богів була популярною в Європі епохи Ренесансу, а сам художник Ян Херманс ван Бейлерт був християнином і регентом церкви.

Бурхливі дискусії у соцмережах

Обговорення скандальної сцени активно підхопили користувачі соцмереж.

Деякі писали про те, що фреска Леонардо да Вінчі - твір мистецтва, створений художником, а тому не має стосунку до реальної події, яку шанують християни.

"Ніхто не знає, як насправді виглядала таємна вечеря", - писали користувачі соцмереж.

Також мережею X почали ширитися численні алюзії на таємну вечерю в популярній культурі, зокрема, кадр із американського сатиричного серіалу "Сімпсони".

Автор фото,The Simpsons Підпис до фото,Алюзія на таємну вечерю в американському анімаційному сатиричному серіалі "Сімпсони"

"Такого НІКОЛИ не траплялося раніше", - іронізували користувачі соцмереж, натякаючи на властиву популярній культурі любов до цитування.

Автор фото,Richard Roeper/мережа Х Підпис до фото,Сцена похорон з комедії "Польовий шпиталь", яка відсилає до мотиву таємної вечері

Інше зображення, яке відсилало до біблійного сюжету і картини да Вінчі - сцена з американського комедійного фільму "Польовий шпиталь"( M*A*S*H) 1970 року. Тоді стрічка здобула головну нагороду Каннського кінофестивалю.

Ще один приклад цитування образу, створеного Леонардо да Вінчі - кадр з американського телевізійного серіалу "Клан Сопрано" - кримінальної драми від HBO.

Автор фото,Richard Roeper/мережа Х Підпис до фото,Сцена з серіалу "Загублені"

Не обійшлося і без згадки про сцену з відомого серіалу "Загублені" (англ. Lost), лауреата премій "Еммі" та "Золотий глобус".