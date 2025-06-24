Гучна історія в Парижі. Чоловік винайняв Діснейленд для

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Чоловік орендував паризький Діснейленд для проведення весільної церемонії. Але її скасували, коли працівники тематичного парку та гості, які прийшли на свято, зрозуміли, що наречена – 9-річна дівчинка з України.

Цей скандал широко висвітлюють французькі ЗМІ.

Церемонію мали провести в суботу на світанку – парк можливо орендувати тільки перед тим, як його відкриють для громадськості, пише місцеве видання La Parisien.

Але коли працівники Діснейленду зрозуміли, що у весільну сукню одягнута не доросла жінка, а дитина, вони викликали поліцію.

У результаті французька прокуратура арештувала чотирьох людей.

“Вони в приватному порядку орендували Діснейленд, стверджуючи, що це справжній шлюб", - додав Верней.

22-річна громадянка Латвії, як виявилося, мала грати роль сестри нареченої, а 55-річний чоловік – її батька.

Консули посольства України у Франції "в курсі ситуації, водночас по консульську допомогу ніхто не звертався", сказали ВВС Україна в українському МЗС.

Згодом українку і латвійця відпустили, повідомила прокуратура.

Але під вартою залишаються організатор заходу та громадянка Латвії, яка виконувала роль сестри нареченої.

Їх обвинувачують у "шахрайстві та зловживанні довірою" Діснейленду, який подав скаргу з цього приводу.

Затриманих не обвинувачують у діях із неповнолітньою.

Помічник прокурора запевнив, що у ході розслідування дівчинку оглянули та не знайшли ознак насильства.

Як виявилося, статистів для фейкового весілля шукали за оголошенням онлайн, яке було розміщено на різних сайтах. Людям казали, що вони візьмуть участь у "репетиції" весілля в Діснейленді.

Однією із вимог була "конфіденційність" зйомок.

Гості, які стали свідками прибуття нареченого і маленької дівчинки, кажуть, що навіть не підозрювали, що вони свідки постановочної події.

"Нам жодного разу не сказали, що йдеться про зйомки фільму. Ми всі думали, що будемо частиною весілля", – розповів французькій газеті Le Parisien один зі свідків.

"Усі були приголомшені. Ніхто такого не очікував. У Діснейленді все дуже добре роблять. Вони одразу скасували весілля, коли зрозуміли, що наречена — дитина. Нам це стало гидко".

Інший статист розповів, що був свідком "паніки" працівників Діснейленду, коли крізь вікно вони побачили маленьку дитину в весільній сукні, яку взяла на руки жінка.

"У той момент я зрозумів, що дитина крихітна", – розповів статист France Inter.

За даними видання Le Parisien, дівчинка виглядала "наляканою і розгубленою", а до її ніг були "приклеєні скотчем" туфлі на підборах.

BFMTV пише, що для оплати роботи статистів витратили 130 тисяч євро.

"Розслідування щодо самої мети цієї постановки триває", – сказала прокуратура у коментарі виданню.