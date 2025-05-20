В'язниця у джунглях: навіщо Франція будує суперсувору тюрму

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Франція побудує нову в'язницю суворого режиму на своїй заморській території Французька Гвіана. Там будуть утримувати наркоторговців та радикальних ісламістів, оголосив міністр юстиції країни Жеральд Дарманен під час візиту на цю територію.

Як розповів Дарманен газеті Le Journal du Dimanche (JDD), ідея в'язниці - утримувати там членів організованої злочинності "на всіх рівнях" ланцюга постачання наркотиків.

Об'єкт вартістю 400 мільйонів євро можуть відкрити вже у 2028 році. Його побудують в ізольованому місці глибоко в джунглях Амазонки, в північно-західному регіоні Сен-Лоран-дю-Мароні.

Про цей план оголосили після серії насильницьких інцидентів, пов'язаних з бандами. Протягом останніх місяців в'язниці та персонал стали мішенями по всій Франції.

Автор фото,Reuters За останні місяці у Франції сталася серія нападів на в'язниці - нападники зокрема підпалювали транспортні засоби біля тюрем

В'язниця вміщуватиме до 500 людей, а окреме крило буде для утримання найнебезпечніших злочинців.

В інтерв'ю JDD міністр заявив, що там діятиме "надзвичайно суворий режим ув'язнення", аби "знешкодити найнебезпечніших наркоторговців".

Дарманен розповів, що у закладі будуть утримувати людей, що стоять "на початку наркомаршруту", а також "керівників мереж наркоторгівлі", тож тюрма стане надійним засобом усунути їх з материкової Франції.

Французька Гвіана — це регіон Франції на північно-східному узбережжі Південної Америки. Його мешканці мають право голосу на виборах у Франції та доступ до французької системи соціального забезпечення, а також до інших субсидій.

Відстань від материкової Франції означає, що наркобарони "більше не зможуть мати жодного контакту зі своїми злочинними мережами", зазначив Дарманен.

Французька влада вже давно намагається контролювати проникнення телефонів у тюремну мережу. Відомо, що у французьких в'язницях циркулюють десятки тисяч мобільних.

Раніше цього року французький уряд оголосив про нове законодавство для боротьби зі злочинними угрупованнями.

Ці заходи передбачають створення спеціального відділення прокуратури для боротьби з організованою злочинністю. Мають також запровадити нові повноваження для слідчих та спеціальний захищений статус для інформаторів.

Планують також створити нові в'язниці суворого режиму (серед яких заклад у Французькій Гвіані), де будуть утримувати найвпливовіших наркобаронів. Там діятимуть суворіші правила, що регулюватимуть відвідування та спілкування із зовнішнім світом.

За останні місяці у Франції сталася серія нападів на в'язниці, які Дарманен назвав "терористичними" інцидентами, що стали відповіддю на нове законодавство уряду.

Нападники підпалювали транспортні засоби біля в'язниць, а в'язницю Ла-Фарлед у Тулоні обстріляли. У деяких випадках нападники називали себе захисниками прав ув'язнених.

Автор фото,Getty Images Регіон, де побудують тюрму, – це колишній порт в'їзду до сумнозвісної виправної колонії на Острів Диявола. Між 1852 і 1954 роками туди відправили 70 тисяч засуджених з материкової Франції. На фото - руїни колонії.

За даними інформаційного агентства AFP, новий заклад у Французькій Гвіані побудують на "стратегічному перехресті" для наркоторговців, зокрема з Бразилії та Суринаму.

Регіон Сен-Лоран-дю-Мароні, де побудують тюрму, – це колишній порт в'їзду до сумнозвісної виправної колонії "Острів Диявола", куди між 1852 і 1954 роками відправили 70 тисяч засуджених з материкової Франції.

Ця виправна колонія стала місцем дії роману "Метелик" (Papillon) французького письменника Анрі Шар'єра. За книгою зняли голлівудський фільм за участю Стіва МакКвіна та Дастіна Гофмана.

BBC звернулася за коментарем до міністерства юстиції Франції.

Автор: Анна Ламче, BBC News