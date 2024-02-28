Захід піднімає ставки: натовські солдати скоро можуть з’явитися в Україні

Близько 20 європейських лідерів зібралися в Парижі, щоб, за їхніми словами, надіслати президенту Росії сигнал про рішучість Європи щодо підтримки України. І його було надіслано.

"Країни ЄС можуть найближчим часом відправити свої війська в Україну, щоб підтримати її у протистоянні з Москвою", – заявив президент Франції Макрон. За його словами, поки що офіційного консенсусу щодо цього питання немає, але в майбутньому нічого виключати не можна, мовляв, така можливість згадується серед варіантів підтримки нашої країни.

Так Макрон прямо вказав Росії: ЄС готовий до будь-якого розвитку подій, ніякої перемоги в Україні Путін не отримає, і якщо що, то буде застосовано варіант, який раніше повністю відкидався.

Все це відбувається не з хорошого життя. Європа бачить, що Сполучені Штати відходять на другий план у допомозі Україні через затримку голосування багатомільярдного пакету і, в принципі, через внутрішню політичну турбулентність. З іншого боку, на тлі проблем української армії Росія значно посилила натиск на фронті. Тому Німеччина збільшує обсяги допомоги, а Франція виступає з більш сміливими заявами щодо захисту України.

Про те, що стоїть за заявами про розміщення західних військ в Україні.

Ніколи не кажи ніколи

Виступаючи після зустрічі європейських лідерів у Парижі, Макрон зауважив, що переговори не призвели до жодного консенсусу щодо введення військ на територію. Але він зазначив, що "все можливо, якщо це корисно для досягнення нашої мети", яка, за його словами, полягає в тому, щоб "Росія не змогла виграти цю війну".

Його заяви стали різким відходом від звичайної обережності, яку зазвичай виявляють західні лідери. Вони неодноразово заявляли, що хочуть уникнути ескалації війни, і раніше виключали можливість відправлення будь-яких наземних військ в Україну.

Зміна риторики – показовий знак того, що ЄС таки усвідомлює російську небезпеку. Слова про реальну можливість появи військ Альянсу в нашій країні говорять люди, які ще два роки тому виключали відправку в Україну танків, літаків і ракет великої дальності та говорили "ніколи" появі солдатів НАТО на українській землі, поки там йде війна.

Президент Франції також визнав, що ЄС "часто запізнюється на шість-дванадцять місяців" з допомогою, тому цього разу вирішили зіграти на певне випередження подій. Макрон зазначив, що ввести війська в Україну самостійно може будь-яка з країн ЄС, оскільки кожна країна суверенна, як і її збройні сили. Тобто ні Угорщина, ні Словаччина не зможуть поставити "палки в колеса" у цьому напрямку.

Макрон не став прямо говорити, які країни підтримують чи відкидають такий варіант і чи сама Франція розглядає можливість відправлення військ в Україну, заявивши, що "не розсіюватиме невизначеність, називаючи імена".

Фальстарт чи розбіжності

Час, коли було висунуто французьку ініціативу, примітний у двох випадках. Францію вже кілька тижнів критикують за те, що вона не надає достатньої допомоги Україні, незважаючи на всі заяви про солідарність, а в кількісному відношенні вона сильно відстає від Німеччини. Такою заявою Макрон прагне також показати, що він готовий очолити фронт боротьби з РФ, який просів через внутрішні проблеми США. З іншого боку, навіть не схильні до істерії аналітичні центри з оборони в ЄС висловлюють занепокоєння, як довго Україна зможе витримувати російські атаки без належної підтримки.

Інший впливовий європеєць – канцлер Німеччини Шольц – зберігав дивовижну мовчанку і залишив конференцію в Парижі, не зробивши жодної заяви. У Берліні того ж дня він вкотре відмовився постачати Україні крилаті ракети, а вже наступного дня після заяви Макрона фактично унеможливив те, що європейські країни та НАТО відправлять сухопутні війська в Україну.

"Під час дискусії ми обговорили те, що стосується майбутнього, а саме: на українській землі не буде жодних сухопутних військ, жодних солдатів, надісланих туди європейськими країнами чи країнами НАТО", – сказав Олаф Шольц. Фактично до Німеччини приєдналися Чехія, Польща, Швеція, Фінляндія, які також заявили, що варіант введення військ не розглядається їхніми урядами. З іншого боку, наприклад, Британія заявила, що не планує "широкомасштабного" розміщення військ в Україні. Тобто щось таки розглядає у цьому напрямку.

Після таких заяв навряд чи можна говорити про рішучий загальноєвропейський підхід з цього питання. Водночас президент Франції також навряд робив би свою заяву на пустому місці. Якісь варіанти таки розглядалися. До того ж Шольц вказав на відсутність планів стосовно саме сухопутних військ. Зважаючи, що зовсім скоро Україна отримає літаки, допомога військових Заходу їй знадобиться не лише на землі.

Європа піднімає градус протистояння

"Я впевнений, що обговорення питання розміщення сил певних країн Альянсу на території України було і раніше. Просто воно не виливалося ніколи на офіційний рівень, як цього разу, коли такий персонаж, як прем’єр Словаччини Фіцо, розповів про цю дискусію. Очевидно, що НАТО має розуміти, яким чином вони зможуть зупинити росіян на своїх східних рубежах. Одним із варіантів у такому випадку є так зване forward presence, тобто перебування саме на передовій. Це те, що робиться зараз у країнах Балтії, у Румунії і Болгарії" – таку думку в ексклюзивному коментарі OBOZ.UA висловив український дипломат, ексміністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

"Деякий час назад я вже говорив, що у випадку катастрофічного розвитку подій на фронті країни, передусім Британія, будуть з нами. Тоді це чомусь викликало таку дивну агресивну реакцію. Але це нормальний шлях, коли в нас не вистачає сил, а наші партнери обмежені у постачанні зброї та боєприпасів. Тому очевидно, треба думати й про збройні сили на землі.

Звісно, європейці потрапили у полон своїх минулих заяв, коли говорили, що ніколи їхні солдати не будуть брати участь у війні в Україні. Тепер з цієї ситуації потрібно вибиратися, але треба розуміти, наскільки це чутливо для демократичних режимів.

Найперше, що вони кажуть, мовляв, давайте зробимо для України все що завгодно, аби наші солдати, умовно кажучи, не з'явилися в українських степах. Але війна показує, що нікуди від цього не втечеш, тому до цього треба готуватись.

Я думаю, що на цьому етапі, як це не прикро для нас, заява Макрона – все ще гра слів, але так само і Путін, коли він розповідає, що він не досяг усіх поставлених цілей в Україні, теж грає словами на загострення. Зі свого боку європейці кажуть, що у нас є чим підняти градус протистояння. Наприклад, ми можемо постачати Україні далекобійні ракети або надіслати війська", – зазначає Вадим Пристайко.

Стосовно варіантів застосування західних військ, то, на думку дипломата, їх декілька. Це може бути їхнє розміщення у західній частині України, десь у районі Придністров'я. Так збройні сили країн-партнерів допоможуть Україні, умовно кажучи, передати свій ресурс більше на східний фланг.

"Ми можемо також уявити розташування збройних сил Альянсу, які б допомогли Україні забезпечити безпеку свого кордону з Білоруссю, – продовжує Вадим Пристайко. – Це теж можливий варіант. Це реально звільнить наші війська, дасть їм можливість перепочити, тренуватись. Насправді участь може бути й інша. Наприклад, це можуть бути пілоти, спецперсонал для обслуговування літаків. Що завгодно. Будь-яка участь нам потрібна.

Насправді фронт стабілізований, і потрібна якась нова дестабілізуюча сила. Такою з нашого боку є далекобійні ракети, які ми ще не використовували на повну силу. Другий дестабілізуючий фактор – значне збільшення мобілізаційних ресурсів, які росіяни обіцяють найближчим часом.

Захід робить свій крок – говорить про передачу Україні частини власних збройних сил. Це, очевидно, нарощує наші можливості.

На жаль, не все залежить тільки від нас. Але в будь-якому разі збільшення інтернаціоналізації проблеми добре для нас", – зазначає Вадим Пристайко.

Європейці прямо кажуть Путіну, що йому нічого не світить в Україні

"Німці з початку нападу давали нам шоломи і медичні аптечки. А сьогодні йдеться про далекобійні ракети. І хоча Шольц продовжує займати неконструктивну позицію, я думаю, що у нього не буде виходу, коли коаліція з постачання далекобійних ракет запрацює, про яку говорив Макрон. Німеччина не захоче залишатися на узбіччі мейнстриму, який є зараз серед західних партнерів" – таку думку в ексклюзивному коментарі для OBOZ.UA висловив ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Стосовно розміщення західних військ в Україні, то це правильна логіка дій з боку Заходу. Питання в тому – коли, як і хто. Тут, звичайно, інтриги значно більше.

Такий крок – дуже правильна відповідь на те, що весь час робить Путін, який постійно залякує Захід ядерними ударами. А тут асиметрична, але дуже болюча для Кремля відповідь – ну добре, ви там нас будете залякувати ядерними загрозами, а ми в цей час розмістимо свої війська на території України і спробуйте вбити хоч одного умовного французького, іспанського чи бельгійського солдата. Це вже може бути справді щонайменше формальним приводом для того, щоб діяти значно активніше.

Тобто на одні погрози йдуть інші погрози, і я думаю, що це навіть не натяк, а пряма мова до Кремля, мовляв, не розраховуйте, попри наші теперішні проблеми і труднощі, на позитивний для себе результат.

Поки це гра нервів, певна теорія без практики. Але сама ідея, яку зараз запускають, вона правильна і її треба всіляко підтримувати. Є різні форми присутності іноземних збройних сил на території України, і ними треба користуватися", – зазначив Володимир Огризко.



Автор: Роман Прядун Новини політики, OBOZ