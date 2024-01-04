82-річний Юрій Чернишов з Житомира отримав 15 років тюрми за державну зраду

Судовий процес над військовим пенсіонером Юрієм Чернишовим, якого обвинувачували у державній зраді, у Богунському суді Житомира завершився. Суддя Софія Костенко 4 січня оголосила вирок. 82-річний чоловік отримав 15 років позбавлення волі та конфіскацію майна.

Під час свого останнього слова засуджений зачитав вірш.

"А ми, шановані ще вчора люди, сьогодні вами звинувачені у зраді. Хоча не ми створили оті біди. Та нікому за нас вступитись. А й раді, що можна нами приховатись від війни. Та знайте, час таки настане, б**ді, коли пан Бог розсудить, де чиї вини. То краще зараз, прокурор, молись, сволота", — продекламував Юрій Чернишов.



Юрій Чернишов. Фото: Леонід Харшан/Суспільне Житомир

Фото: Леонід Харшан/Суспільне Житомир

Розслідування та суд у справі тривали з березня 2023 року до січня 2024 року. Адвокат засудженого, Володимир Нестерець, подаватиме апеляцію на цей вирок суду. Каже, що шкоди державі дії його клієнта не завдали.

"Відповідно до обвинувального акту Чернишова на сторінці 10 чітко вказано: "Шкода вчиненим кримінальним правопорушенням не заподіяна", але вирок такий, як "заподіяна". Далі будемо оскаржувати в апеляційній інстанції", — сказав захисник Юрія Чернишова Володимир Нестерець.

Фото: Леонід Харшан/Суспільне Житомир

"Цей злочин, а саме: державна зрада не є злочином з матеріальним складом, і наслідки у вигляді настання шкоди не є обов'язковими для наявності у діях обвинуваченого. А те, що адвокат каже, що "на шкоду", то це намір, мета людини вчиняти дії на шкоду нашій державі Україні, на шкоду її суверенності, територіальної цілісності, оборони та економічної безпеки. Я вважаю, що вирок суду, зачитаний сьогодні, є цілком об'єктивним, відповідно до тих доказів, які надали суду", — повідомив державний обвинувачувач Ігор Швець.

Ігор Швець. Фото: Леонід Харшан/Суспільне Житомир

Фото: Леонід Харшан/Суспільне Житомир

Юрій Чернишов — колишній військовий. У березні 2023 року працівники СБУ затримали чоловіка біля кордону з Білоруссю. Суд довів, що він за допомогою заборонених в Україні російських інтернет-сайтів передавав російським військовим інформацію про розташування військових частин та об'єктів інфраструктури на території Житомирської області.

Що відомо про справу 82-річного відставного військового з Житомира

В березні 2023 року контррозвідка СБУ провела спецоперацію, затримавши відставного військового — 81-річного житомирянина, який передавав "вагнерівцям" розвіддані про систему відеоспостереження у Житомирі.

22 березня 2023 року підозрюваний вніс грошову заставу і був звільнений з-під варти. Після цього чоловік намагався перетнути кордон України з Білоруссю. При спробі перетину кордону підозрюваного житомирянина затримали та взяли під варту без права внесення грошової застави.

У липні обвинувальний акт за фактом державної зради полковника у відставці направили до суду.

11 вересня на другому засіданні у розгляді справі по суті обвинуваченому викликали швидку і шпиталізували. Наступне засідання призначили на 25 вересня, але суд перенесли, бо адвокат підсудного був на лікарняному.

11 жовтня суд продовжив вивчати докази обвинувачення, зокрема, переписку із представником Росії. Ексвійськовий пояснив, навіщо збирав фото Путіна та карти з Україною, зображеною у складі РФ.

31 жовтня під час розгляду справи показали відеозаписи оперативного відеоспостереження за Юрієм Чернишовим, зокрема, його пересування по Житомиру.

7 листопада на черговому засіданні суду адвокат Володимир Нестерець вказав, що стан здоров'я його підзахисного критичний. Враховуючи вік та хвороби, він попросив змінити тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. 17 листопада мало відбутися чергове засідання суду, однак його перенесли на інший день.

21 листопада на засіданні Житомирського апеляційного суду мали розглядати питання про зміну запобіжного заходу для 82-річного Юрія Чернишова. Розгляд апеляції відклали, підсудний лишився під вартою.

12 грудня 2023 року судове засідання у справі Юрія Чернишова перенесли на 3 січня 2024 року.