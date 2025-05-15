Максим Неліпа: на фронті загинув відомий український шоумен

Під час бойового завдання загинув український актор, ведучий і військовослужбовець Сил оборони Максим Неліпа.

Про загибель повідомила дружина телеведучого Тома Неліпа, а також його брат Андрій Неліпа.

"Макс був не лише шоумен, гуморист, затятий рибалка, але й воїн, захисник України. Спочатку в ТрО, потім в ЗСУ. Останнім часом він "виступав" у Силах безпілотних систем - влаштовував за допомоги БпЛА "запальні" фаєршоу для російських окупантів", - написав про брата Андрій Неліпа.

Він розповів, що Максим служив у складі 14 окремого полку безпілотних авіаційних комплексів, у званні старшого лейтенанта нещодавно був призначений командиром роти.

Автор фото,Андрій Неліпа

Відомо, що в січні 2025-го Максим Неліпа лікувався у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. І.І. Мечникова, йому зробили кілька операцій.

Актор і телеведучий приєднався до ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Гуморист, телеведучий, актор

Максим Неліпа народився 16 жовтня 1976 року у Києві.

Закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю інженер-приладобудівник.

У студентські роки був капітаном столичної команди веселих і кмітливих (КВК) "Ковбої політеху".

Шоумен проєктів на українському телебаченні: "Програй мільйон" (канал ICTV), "Погода", був ведучим квартирної лотереї "Хто там?" на телеканалах УТ-1 та 1+1.

З 2010 по 2011 рік був ведучим проєкту "Народна зірка" на телеканалі "Україна".

Учасник українського варіанту телепроєкту "Танці з зірками".

У інтерв'ю газеті "Київський політехнік" у 2023-му році шоумен розповідав про свою мотивацію долучитися до війська:

"Це була, якщо дозволите, безальтернативна відповідь на ситуацію, в якій опинилася вся Україна, мої родичі, друзі, мої діти – син і донька. Ось коли можна із впевненістю сказати, що попрощався на невизначений строк з творчими турботами шоумена".

Друзі та знайомі висловлюють співчуття

Знайомі та колеги шоумена висловлюють співчуття та пишуть спогади про нього у соцмережах.

"Дякую за захист. Неможливо в це повірити…", - написала українська телеведуча Марічка Падалко.

Телеведучий Костянтин Грубич написав, що не був близько знайомим з Максимом Неліпою, але колись йому пропонували вести телевікторину, від якої "начебто "втомився" Неліпа":

"Я тоді відмовився, бо не бачив себе аж таким шоуменом на потоці (це велика праця і окремий хист) у чужому для мене форматі.

Але своїм героїчним життям і смертю "шоумен" довів "журналісту", що формати можуть мінятися. СТАЛИМИ Є СПРАВЖНІСТЬ І СМІЛИВІСТЬ. Спочивай з Богом, герою! Сумно…", - написав Грубич.

Шоумен Анатолій Анатоліч також написав спогад про Максима Неліпу та опублікував про нього відео.

"Коли ми в останнє бачилися з тобою у Вадосі, ми співали, говорили і сміялися. І домовлялися що знову побачимося. А я знімав ці відео для себе і не збирався це постити. Але… Вічна памʼять, Максе".

Співачка Марія Бурмака у дописі написала спогад про загиблого військового:

"Коли ти пішов воювати, мені здавалось, що нема більш непідходящої людини для війни. Хіба мій брат. А хто підходящий?!! І от тепер і ти на щиті. Ти був прекрасною людиною. Прощавай. Колись там всі побачимось".