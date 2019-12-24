С 1 января в Житомире уменьшат тарифы на отопление

С 2020 года в Житомире снизятся тарифы на централизованное теплоснабжение. Об этом 23 декабря заявил городской голова Сергей Сухомлин.
"С 1 января 2020 года на 5% снижаем тариф на услуги по централизованному теплоснабжению в связи с уменьшением цены на природный газ. Такое приятное решение "под елку" только что принял исполнительный комитет Житомирского городского совета"
, - написал на своей странице в соцсети Сухомлин.
По его словам, жители домов, которые оборудованы счетчиками, будут платить 1558,92 грн/Гкал с НДС
(сейчас тариф составляет 1 636,96 грн/Гкал).
Для тех, у кого счетчиков нет, тариф составит 37,04 грн с НДС
за 1 кв. м в течение отопительного периода (сейчас 38,89 грн).