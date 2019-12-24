Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 24.12.2019    22:32:43
|
2019 » Декабрь » 2408:56:41

С 1 января в Житомире уменьшат тарифы на отопление

Сегодня, 08:56:41 1137 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
С 1 января в Житомире уменьшат тарифы на отопление

 С 2020 года в Житомире снизятся тарифы на централизованное теплоснабжение. Об этом 23 декабря заявил городской голова Сергей Сухомлин.

"С 1 января 2020 года на 5% снижаем тариф на услуги по централизованному теплоснабжению в связи с уменьшением цены на природный газ. Такое приятное решение "под елку" только что принял исполнительный комитет Житомирского городского совета", - написал на своей странице в соцсети Сухомлин.

По его словам, жители домов, которые оборудованы счетчиками, будут платить 1558,92 грн/Гкал с НДС (сейчас тариф составляет 1 636,96 грн/Гкал).

Для тех, у кого счетчиков нет, тариф составит 37,04 грн с НДС за 1 кв. м в течение отопительного периода (сейчас 38,89 грн).

Тэги: тарифы, Житомир, отопление
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus