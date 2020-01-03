Иван Фурлет официально уволен с должности директора КП «Житомиртранспорт»

Иван Фурлет с 3-го января больше не является директором коммунального предприятия «Житомиртранспорт». Соответствующее распоряжение городского головы опубликовано на сайте житомирской мэрии.
«Рассмотрев заявление Фурлет И.В. об увольнении с занимаемой должности: уволить 3 января 2020 года Фурлет Ивана Владимировича, директора коммунального предприятия «Житомиртранспорт» Житомирского городского совета с занимаемой должности по соглашению сторон»
, - говорится в документе.
Как сообщалось, на последней сессии горсовета Иван Фурлет написал заявление на увольнение с должности директора КП «Житомиртранспорт»
.
28 декабря Фурлет в соцсети сообщил, что новым руководителем коммунального предприятия «Житомиртранспорт» станет Андрей Гнеличко
. На сайте Житомирского городского совета по состоянию на 3 января нет распоряжения о назначении.