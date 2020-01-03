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2020 » Январь » 311:17:38

Иван Фурлет официально уволен с должности директора КП «Житомиртранспорт»

Вчера, 11:31:38 1200 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Иван Фурлет официально уволен с должности директора КП «Житомиртранспорт»

 Иван Фурлет с 3-го января больше не является директором коммунального предприятия «Житомиртранспорт». Соответствующее распоряжение городского головы опубликовано на сайте житомирской мэрии.

«Рассмотрев заявление Фурлет И.В. об увольнении с занимаемой должности: уволить 3 января 2020 года Фурлет Ивана Владимировича, директора коммунального предприятия «Житомиртранспорт» Житомирского городского совета с занимаемой должности по соглашению сторон», - говорится в документе.

Как сообщалось, на последней сессии горсовета Иван Фурлет написал заявление на увольнение с должности директора КП «Житомиртранспорт».

28 декабря Фурлет в соцсети сообщил, что новым руководителем коммунального предприятия «Житомиртранспорт» станет Андрей Гнеличко. На сайте Житомирского городского совета по состоянию на 3 января нет распоряжения о назначении.
Тэги: Фурлет, Житомиртранспорт, увольнение
Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 11:42:01, Вчера
+2

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