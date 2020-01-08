В Житомирской области в ДТП попал микроавтобус с 16 пассажирами в салоне

На трассе Житомир-Черновцы в Житомирском районе микроавтобус с пассажирами сбил мопед, за рулем которого был 18-летний парень. Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 января около 12.30 возле села Высокая Печь.
Как стало известно «Журналу Житомира
», в микроавтобусе в момент ДТП находилось 16 пассажиров.
«Водитель маршрутного микроавтобуса «Mercedes-Benz», 48-летний житель Тернопольщины, двигаясь в направлении города Житомира и осуществляя маневр объезда, допустил столкновение с мопедом «Спарта» под управлением 18-летнего жителя Житомирского района», - информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.
В результате ДТП травмы получил водитель мопеда, который был госпитализирован в травматологическое отделение районной больницы. Пассажирам микроавтобуса предоставили необходимую помощь без госпитализации.
Сейчас полиция выясняет причины и обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
Що це за формулювання таке?
Мікроавтобус і мопед самі по собі їхали, без водіїв?
В ДТП попав мікроавтобус, судячи з заголовка, а госпіталізовано водія мопеда. То може заголовок не відповідає дійсності?