Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 09.01.2020    14:56:50
|
2020 » Январь » 810:28:13

В Житомирской области в ДТП попал микроавтобус с 16 пассажирами в салоне

Вчера, 10:37:22 1210 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомирской области в ДТП попал микроавтобус с 16 пассажирами в салоне

 На трассе Житомир-Черновцы в Житомирском районе микроавтобус с пассажирами сбил мопед, за рулем которого был 18-летний парень. Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 января около 12.30 возле села Высокая Печь.

Как стало известно «Журналу Житомира», в микроавтобусе в момент ДТП находилось 16 пассажиров.
 

«Водитель маршрутного микроавтобуса «Mercedes-Benz», 48-летний житель Тернопольщины, двигаясь в направлении города Житомира и осуществляя маневр объезда, допустил столкновение с мопедом «Спарта» под управлением 18-летнего жителя Житомирского района», - информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.


В результате ДТП травмы получил водитель мопеда, который был госпитализирован в травматологическое отделение районной больницы. Пассажирам микроавтобуса предоставили необходимую помощь без госпитализации.

Сейчас полиция выясняет причины и обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
Тэги: дтп, Житомирская область, микроавтобус
Комментариев: 3
Snumsmumrik
1 Serge (Snumsmumrik)   • 10:45:34, Вчера
-3

"микроавтобус с пассажирами сбил мопеда"
Що це за формулювання таке?
Мікроавтобус і мопед самі по собі їхали, без водіїв?
В ДТП попав мікроавтобус, судячи з заголовка, а госпіталізовано водія мопеда. То може заголовок не відповідає дійсності?
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 15:03:31, Вчера
+1

Во всем мире люди активно пользуются мопедами и все их воспринимают как полноправных участников движения. И только у нас, наверное, их называют "хрустиками" и относятся к ним так же.
Snumsmumrik
3 Serge (Snumsmumrik)   • 11:52:32, Сегодня
0

це ви ще про велосипедистів не згадали
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus