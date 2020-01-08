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2020 » Январь » 810:53:50

Огни праздничного Житомира. Ошеломляющие фото с высоты полета квадрокоптера

Вчера, 10:56:50 1891 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Огни праздничного Житомира. Ошеломляющие фото с высоты полета квадрокоптера

 Этой зимой Житомир по-особенному нарядили к рождественским и новогодним праздникам. Кроме традиционной новогодней елки и рождественской ярмарки, празднично украсили улицу Михайловскую.

Главная пешеходная улица города замаячила сказочными образами, которые погружают прохожих в удивительную праздничную атмосферу.

Как выглядит праздничный город с высоты в соцсети показал проректор университета "Житомирская политехника" Андрей Морозов. Предлагаем и вам посмотреть на сказочные фотографии.



















Тэги: Фото, праздник, Житомир, Квадрокоптер
Комментариев: 3
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 11:51:08, Вчера
+5

Красиво...
Admiral8
2 Papa (Admiral8)   • 19:35:11, Вчера
-2

Обычные фото с выдержкой. Я ошеломлена
telefon
3 джавахарлал нюру (telefon)   • 23:23:40, Вчера
0

Мы каждый вечер любуемся светошоу на Михайловской через вэбку.
И сверху зрелище красивое.
А сегодня нашли трансляцию с камеры, что на драмтеатре. Тоже интересно.
Там и ещё камера на площадь есть. Она тоже цветная, но из всех цветов только чёрный и белый. ))
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