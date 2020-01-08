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2020
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Январь
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8
→
10:53:50
Огни праздничного Житомира. Ошеломляющие фото с высоты полета квадрокоптера
Вчера, 10:56:50
1891
3
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Этой зимой Житомир по-особенному нарядили к рождественским и новогодним праздникам. Кроме традиционной новогодней елки и рождественской ярмарки, празднично украсили улицу Михайловскую.
Главная пешеходная улица города
замаячила сказочными образами
, которые погружают прохожих в удивительную праздничную атмосферу.
Как выглядит праздничный город с высоты в соцсети показал проректор университета "Житомирская политехника"
Андрей Морозов
. Предлагаем и вам посмотреть на сказочные фотографии.
Огни праздничного Житомира. Ошеломляющие фото с высоты полета квадрокоптера
Тэги:
Фото
,
праздник
,
Житомир
,
Квадрокоптер
Комментариев: 3
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1
Семенюк Александр (
Sams2
)
• 11:51:08, Вчера
+5
Красиво...
2
Papa (
Admiral8
)
• 19:35:11, Вчера
-2
Обычные фото с выдержкой. Я ошеломлена
3
джавахарлал нюру (
telefon
)
• 23:23:40, Вчера
0
Мы каждый вечер любуемся светошоу на Михайловской через вэбку.
И сверху зрелище красивое.
А сегодня нашли трансляцию с камеры, что на драмтеатре. Тоже интересно.
Там и ещё камера на площадь есть. Она тоже цветная, но из всех цветов только чёрный и белый. ))
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И сверху зрелище красивое.
А сегодня нашли трансляцию с камеры, что на драмтеатре. Тоже интересно.
Там и ещё камера на площадь есть. Она тоже цветная, но из всех цветов только чёрный и белый. ))