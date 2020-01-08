В Житомире в Малёванском сквере, который находится на углу улиц Трояновской и Радивиловской, открыли новое общественное пространство. Как рассказали "ЖЖ
" в мэрии, площадка появилась в рамках проекта Бюджет участия, который победил на общегородском голосовании в 2019 году.
Новое общественное пространство оборудовано детскими и спортивными площадками, то есть оно будет интересно как детям, так и взрослым.
"Пространство на Малеванке создано с целью привлечения различных слоев населения к здоровому образу жизни. Оно включает в себя площадку, оснащенную уличным спортивным инвентарем для занятий физической культурой и спортом", - подчеркивают в горсовете.
Дети же имеют возможность полноценно играть и развиваться, знакомиться и общаться, отдыхать вместе с родителями.
Для занятия спортом и детишек: в Житомире открыли новое общественное пространство. ФОТО