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2020 » Январь » 814:59:10

Для занятия спортом и детишек: в Житомире открыли новое общественное пространство. ФОТО

Вчера, 15:06:10 1480 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Для занятия спортом и детишек: в Житомире открыли новое общественное пространство. ФОТО

 В Житомире в Малёванском сквере, который находится на углу улиц Трояновской и Радивиловской, открыли новое общественное пространство. Как рассказали "ЖЖ" в мэрии, площадка появилась в рамках проекта Бюджет участия, который победил на общегородском голосовании в 2019 году.

Новое общественное пространство оборудовано детскими и спортивными площадками, то есть оно будет интересно как детям, так и взрослым. 
 

"Пространство на Малеванке создано с целью привлечения различных слоев населения к здоровому образу жизни. Оно включает в себя площадку, оснащенную уличным спортивным инвентарем для занятий физической культурой и спортом", - подчеркивают в горсовете.


Дети же имеют возможность полноценно играть и развиваться, знакомиться и общаться, отдыхать вместе с родителями.











Тэги: площадка, Малеванка, Житомир, Спорт, бюджет участия
Комментариев: 5
Vanda
1 Ванда (Vanda)   • 16:03:14, Вчера
+2

Дуже класні ці вуличні тренажери, просто чудові. У нас всі пенсіонери на таких займаються принаймні доти, доки виплодки-вандали до них не добираються. Треба камери ставити.
Macarron
2 Chacarron (Macarron)   • 16:32:17, Вчера
0

Можно в теннис с кумом рубиться))
Crespito
4 Hernan (Crespito)   • 17:17:09, Вчера
+1

можно с кумом на детской площадке бухнуть
Provocateur
3 Agent Provocateur (Provocateur)   • 16:51:10, Вчера
0

Будь-який благоустрій без камер відеонагляду - бюджетні гроші на вітер.
MAS-ter
5 Mast (MAS-ter)   • 13:30:40, Сегодня
0

Страшное, как и все, с чего украл кропива.
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