Житомирян приглашают в краеведческий музей «поселфиться» с экспонатами

Житомирский областной краеведческий музей в четвертый раз принимает участие в международном флешмобе Museum Selfie Day и приглашает к нему присоединиться житомирян. Об этом "Журналу Житомира
" рассказал директор музея Роман Насонов.
Суть флешмоба заключается в том, что посетители музея могут сделать оригинальное селфи на фоне экспозиции, а затем выложить фотографии в соцсети. Автор лучшего фото получит подарок.
"18 января 2020 года с 10:00 до 17:15 приходи в краеведческий или в один из наших филиалов, бесплатно делай селфи с любимым экспонатом, размещай фото на странице в facebook или twitter, добавив теги #MuseumSelfie #kraeznavchiyztmuseum. С тебя фото, с нас - вознаграждение!"
, - говорят в музее.
Авторов самых оригинальных фото объявят 23 января. Цена входного билета в краеведческий музей такая же, как и в другие дни.