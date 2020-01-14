Конференція в Житомирі: «Як побудувати стратегію бізнесу у 2020 році?»

Погодьтесь, що обмін досвідом між людьми з однієї сфери зайнятості - це важливо. Недарма успішні люди постійно навчаються та будують нетворкінг. Знання помножені на практику дають кращий та швидкий результат. Коли ви підприємець - безперечно, практики у вас вдосталь. А ось ми, хотіли би додати трохи знань до вашого багажу.



Якщо ви підприємець з Житомира, то у нас для вас чудова новина!

30 січня у Житомирі пройде бізнес-конференція “Як побудувати стратегію свого бізнесу у 2020 році?” (до 19.01.2020 діє акційна ціна)

Це початок нового десятиріччя і якщо правильно та завчасно побудувати стратегію розвитку своєї справи, то успіх не змусить себе чекати.

Ми зустрінемося у чарівний атмосфері конференц-залу готелю “Рейкарц”. Буде грати приємна музика і ми почнемо занурюватися у атмосферу стратегічних планів та досвіду.

Щодо спікерів. Їх буде 4. Можливо, деяких із них ви знаете, а якщо ні, то компанії, для яких вони будували стратегію розвитку, ви бачите кожного дня.

Сергій Глущенко. За плечима Сергія створення орієнтованого на дітей бренду «Фанні», смачнючого бренду кисломолочної продукції «Шостка» та лідеру ринку соків «Sandora».



Коли ще у вас буде можливість послухати спіч екс першого заступника міністра молоді та спорту в Україні 2010 - 2014 років?

Віталій Ткаченко Співзасновник WTF Marketing Agency. До цього - маркетинг-директор компанії WOG, «ЕКО-маркет», «Оболонь», «Верес».



Це він стоїть за ідеєю «найкавовішої кави» на заправках WOG та в поїздах Інтерсіті, за новим аплікейшном WOG PRIDE, за «нємєцкім» пивом Zibert, за «пивом твоєї Батьківщини» «Оболонь» і за багатьма іншими проектами, які змінили український маркетинг.

Андрій Горбатий. 10 років практичного digital досвіду. Засновник Digital агенції Пароход, засновник Consulting system. Створив та розвинув компанію по кондиціонуванню та промисловому холоду, яка обслуговує наразі «Сільпо» та «АТБ».



Після, перейшов на digital напрямок. Співпрацював з компаніями «Bosch», «Венето» та «Saturn».

І наостанок, дівчинка - Дар'я Мазур. Декілька десятків бізнесів та стартапів за плечима. Зміна векторів професійного розвитку. Пошук дієвих технік для персональної та колективної ефективності.



Для чого це все?

Щоб зрозуміти одне - якщо ти не розвиваєшся згідно своїх вроджених здібностей - результат та насолода від реалізації відсутня. Саме тому виникає вигорання на роботі та плинність кадрів у вашому колективі.

Ну ось ви послухали безліч корисної інформації. Дещо плануєте змінювати, про дещо подумати. Але не все так швидко.

Тут наша конференція переходить на новий етап, де відбудеться фуршет зі спікерами, мастермайнд сесія та персональні консультації. Ви будете мати змогу задати болючі питання кожному зі спікерів.



Створення бізнес-клубу...

І найголовніше, наприкінці вечора ви дізнаєтеся про створення бізнес-клубу. Постійні зустрічі з професіоналами, спілкування, обмін досвідом. Ексклюзивні тренінги від топових спікерів та підприємців. Якісний відпочинок у колі однодумців в Україні та за її межами.

Це все буде Житомирі, і це все буде доступно членам бізнес-клубу.



Ну що, нічогенькі новини для початку року?

Переходьте на сайт, там ви знайдете приємні знижки при ранньому бронюванні місця.



І не забудьте захопити с собой визитівки!



До зустрічі 30 січня.