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2020 » Январь » 1515:49:19

В Житомире на ходу загорелся троллейбус с пассажирами в салоне

Сегодня, 15:59:19 966 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире на ходу загорелся троллейбус с пассажирами в салоне

 Сегодня, 15 января, в Житомире во время движения загорелся троллейбус. Происшествие произошло на улице Победы, в момент пожара в салоне были пассажиры. Об этом "ЖЖ" сообщили в патрульной полиции Житомирской области.

Потушить пожар помогли полицейские, которые патрулировали улицы города. Также правоохранители эвакуировали пассажиров.
 

"Сегодня во время патрулирования улицы Победы, патрульные полицейские Вадим Кравченко и Оксана Шулима помогли водителю троллейбуса локализовать возгорание электропроводки. Инспекторы оперативно эвакуировали пассажиров из троллейбуса, Вадим сорвал крышку моторного отсека и применил служебный огнетушитель для прекращения разгорания", - говорится в сообщении.


"Помните, мы всегда готовы прийти вам на помощь, мы работаем ради вашей безопасности", - отмечает патрульная полиция.

Тэги: пожар, полиция, Житомир, троллейбус
Комментариев: 3
ОЧЕНЬ
1 Больно_за_родной_город (ОЧЕНЬ)   • 16:19:29, Сегодня
+2

Все на что способна наша полиция , это делать селфи и бабок с житнего выгонять ! Лично у меня было пару случаев когда они просто не приезжали ! Тебя хоть убьют , а им пофиг ! Дармоеды зря прожирающие бюджетные средства !
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:07:34, Сегодня
+1

То что Вадим и Оксана помогли затушить тролейбус это здорово и правильно. А то что Вера Шелудченко (Мэр) купила и проплатила бюджетные деньги за тролейбусы то об этом все забыли. Вера где троллейбусы? Где деньги?
Pound
3 Life is life (Pound)   • 17:15:48, Сегодня
+1

На 2. Все в семью.
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