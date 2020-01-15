В Житомире на ходу загорелся троллейбус с пассажирами в салоне

Сегодня, 15 января, в Житомире во время движения загорелся троллейбус. Происшествие произошло на улице Победы, в момент пожара в салоне были пассажиры. Об этом "ЖЖ
" сообщили в патрульной полиции Житомирской области
.
Потушить пожар помогли полицейские, которые патрулировали улицы города. Также правоохранители эвакуировали пассажиров.
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"Сегодня во время патрулирования улицы Победы, патрульные полицейские Вадим Кравченко и Оксана Шулима помогли водителю троллейбуса локализовать возгорание электропроводки. Инспекторы оперативно эвакуировали пассажиров из троллейбуса, Вадим сорвал крышку моторного отсека и применил служебный огнетушитель для прекращения разгорания", - говорится в сообщении.
, - отмечает патрульная полиция.