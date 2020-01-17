Кабинет Министров утвердил Дорожную стратегию-2020, согласно которой в стране отремонтируют не менее 4 тыс. км дорог. Согласно стратегии в Житомирской области отремонтируют участок автодороги международного значения.
Речь идет о ремонте автодороги М21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский. В 2020 году планируется отремонтировать 15 км трассы от Житомира до Черняхова.
Еще в июне 2019 года Служба автомобильных дорог в Житомирской области заключила договор с подрядной организацией - ЧП «Автомагистраль»
на текущий средний ремонт автодороги государственного значения М-21.
На ремонт участка протяженностью 15 км потратят почти 155 млн грн.
Ремонтировать трассу Житомир-Коростень не будут. В планах лишь 15 км до Черняхова
Помнится мне 900 метров Бердичевской ремонтировали за 20 лямов. Хммм....
Как они составляют смету?