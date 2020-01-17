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2020 » Январь » 1712:03:11

Ремонтировать трассу Житомир-Коростень не будут. В планах лишь 15 км до Черняхова

Сегодня, 12:12:11 388 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ремонтировать трассу Житомир-Коростень не будут. В планах лишь 15 км до Черняхова

 Кабинет Министров утвердил Дорожную стратегию-2020, согласно которой в стране отремонтируют не менее 4 тыс. км дорог. Согласно стратегии в Житомирской области отремонтируют участок автодороги международного значения.

Речь идет о ремонте автодороги М21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский. В 2020 году планируется отремонтировать 15 км трассы от Житомира до Черняхова.

Еще в июне 2019 года Служба автомобильных дорог в Житомирской области заключила договор с подрядной организацией - ЧП «Автомагистраль» на текущий средний ремонт автодороги государственного значения М-21.

На ремонт участка протяженностью 15 км потратят почти 155 млн грн.

Тэги: Житомирская область, ремонт дорог
Комментариев: 1
Muz
1 Игорь (Muz)   • 13:03:39, Сегодня
0

Хммм...то-есть, 1 км дороги - 10 лямов.
Помнится мне 900 метров Бердичевской ремонтировали за 20 лямов. Хммм....
Как они составляют смету?
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