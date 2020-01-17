В ДТП на туманной трассе в пригороде Житомира пострадали 4 человек. ФОТО

17 января в пригороде Житомира столкнулись два автомобиля Volkswagen. Дорожно-транспортное происшествие произошло в с. Стрижевка Коростышевского района.
Предварительно известно, что водитель автомобиля Volkswagen LT 28-летний житомирянин, двигаясь в направлении г. Коростышева, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen Touran под управлением 35-летнего жителя Коростышевского района.
В результате ДТП травмы получили оба водителя, а также пассажиры автобуса Volkswagen LT: 23-летний житель Пулинского района и 30-летний житель Андрушевского района. Двое из травмированных были госпитализированы в реанимационное отделение, еще двое - в травматологическое отделение Коростышевской райбольницы.
"Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия"
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