Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 20.01.2020    16:01:50
|
2020 » Январь » 2008:58:53

Под Житомиром до тла сгорело деревянное кафе: фото и видео пожара

Сегодня, 09:02:35 4609 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Под Житомиром до тла сгорело деревянное кафе: фото и видео пожара

 В ночь с 19 на 20 января в пригороде Житомира произошел пожар. С 23:00 часов житомиряне активно начали писать в соцсетях о пожаре в районе промзоны, который был виден из разных частей города.

Позже стало известно, что горит здание неработающего кафе на Сквирском шоссе, что возле села Станишовка.

Здание было сделано со сруба, пламя быстро охватило его, шансов на спасение почти не было. По состоянию на утро, от деревянного кафе осталась только гора пепла.

Информации о пострадавших пока нет. Предварительно, в результате пожара никто не пострадал.






Скриншоты из Instagram

 

 

Видео, фото из Telegram-канала Житомир Оператив
Тэги: кафе, пожар, Житомир
Комментариев: 4
Crespito
1 Hernan (Crespito)   • 09:12:33, Сегодня
-4

Скорее всего сами и подожгли, денег дальше достраивать не было, решили со страховой сбить
AtomuliYadalato
2 Atomuli Yadalato (AtomuliYadalato)   • 09:27:31, Сегодня
0

"Достраивать?" Там кілька місяців активно розбудовують територію
HOUSE
3 Sergey (HOUSE)   • 11:27:27, Сегодня
0

Это конкуренты....
melan
4 melan (melan)   • 12:48:34, Сегодня
0

Что за день такой был. То с утра на улице Довженко возле торгового павильона "Радуга" батюшка бегает с травматом и стреляет по людям (кстати чего то новости об этом умалчивают???). То вечером пожар.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus