Под Житомиром до тла сгорело деревянное кафе: фото и видео пожара

В ночь с 19 на 20 января в пригороде Житомира произошел пожар. С 23:00 часов житомиряне активно начали писать в соцсетях о пожаре в районе промзоны, который был виден из разных частей города.
Позже стало известно, что горит здание неработающего кафе на Сквирском шоссе, что возле села Станишовка.
Здание было сделано со сруба, пламя быстро охватило его, шансов на спасение почти не было. По состоянию на утро, от деревянного кафе осталась только гора пепла.
Информации о пострадавших пока нет. Предварительно, в результате пожара никто не пострадал.
Видео, фото из Telegram-канала Житомир Оператив