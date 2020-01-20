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Лобовое столкновение: в ДТП на житомирской объездной погибла девушка

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Лобовое столкновение: в ДТП на житомирской объездной погибла девушка

 В пригороде Житомира в дорожно-транспортном происшествии погибла девушка. Роковое ДТП произошло вечером 19 января на житомирской объездной. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 19 января около 20:00 на 146 км автодороги Киев-Чоп, вблизи с. Каменка Житомирского района. На месте происшествия работали следователи отдела по расследованию ДТП ГУНП области и следственно-оперативная группа Житомирского районного отделения полиции", - говорится в сообщении.

Предварительно известно, что водитель автомобиля Nissan Juke, 25-летняя жительница Львова, двигаясь в направлении Киева, выехала на встречную полосу и совершила столкновение с грузовиком Volvo.

"В результате ДТП девушка погибла на месте происшествия. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия", - сообщает ГУНП.
Тэги: дтп, Житомир
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