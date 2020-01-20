В Житомире уже 1,5 года работает интерактивная веб-платформа «Відкрите місто», которая позволяет жителям города совместно с городской властью решать локальные проблемы местной инфраструктуры или качества предоставления коммунальных услуг.
Инструментарий платформы позволяет описать проблему, отметить ее на карте и сформировать электронное сообщение. Платформа позволяет также проверить текущий статус запроса: принят к рассмотрению, решен ли не решен (с обозначением причины).
Как работает система «Відкрите місто»?
Мобильные приложения для Android и iOS
- Для сообщения об обнаруженной проблеме или неисправности пользователю необходимо зарегистрироваться на портале, выбрать категорию, к которой относится проблема, добавить фото и/или видео файлы (при наличии) и указать адрес или координаты проблемного участка на карте.
- Сообщение о наличии проблемы после просмотра модератором автоматически отправляется ответственным органам власти/организациям. При необходимости исполнитель или ответственный работник может запросить дополнительную информацию или уточнения по зарегистрированному сообщению пользователя.
- Ответственный за решение проблемы орган/организация решает проблему. Если проблема не может быть решена сразу или в течение определенного приемлемого времени (один месяц), ответственный работник будет информировать пользователя о обоснованных причинах невозможности решения этой проблемы.
: http://opencity.in.ua/mobileapp/
Полная версия веб-платформы «Відкрите місто»
: https://opencity.in.ua/
В мэрии отмечают, что в случае возникновения экстренных ситуаций, быстрое реагирование может обеспечить только обращение по номерам телефонов экстренных служб 101, 102, 103, 104 или по телефонам 15-80, (0412) 481-481 (Городской информационный центр).
Житомирянам напомнили об онлайн-сервисе, куда можно жаловаться на проблемы города