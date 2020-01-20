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2020 » Январь » 2010:57:57

Житомирянам напомнили об онлайн-сервисе, куда можно жаловаться на проблемы города

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Житомирянам напомнили об онлайн-сервисе, куда можно жаловаться на проблемы города

 В Житомире уже 1,5 года работает интерактивная веб-платформа «Відкрите місто», которая позволяет жителям города совместно с городской властью решать локальные проблемы местной инфраструктуры или качества предоставления коммунальных услуг.

Инструментарий платформы позволяет описать проблему, отметить ее на карте и сформировать электронное сообщение. Платформа позволяет также проверить текущий статус запроса: принят к рассмотрению, решен ли не решен (с обозначением причины).
 

Как работает система «Відкрите місто»?

 
  • Для сообщения об обнаруженной проблеме или неисправности пользователю необходимо зарегистрироваться на портале, выбрать категорию, к которой относится проблема, добавить фото и/или видео файлы (при наличии) и указать адрес или координаты проблемного участка на карте.
  • Сообщение о наличии проблемы после просмотра модератором автоматически отправляется ответственным органам власти/организациям. При необходимости исполнитель или ответственный работник может запросить дополнительную информацию или уточнения по зарегистрированному сообщению пользователя.
  • Ответственный за решение проблемы орган/организация решает проблему. Если проблема не может быть решена сразу или в течение определенного приемлемого времени (один месяц), ответственный работник будет информировать пользователя о обоснованных причинах невозможности решения этой проблемы.

Мобильные приложения для Android и iOS: http://opencity.in.ua/mobileapp/
Полная версия веб-платформы «Відкрите місто»: https://opencity.in.ua/

В мэрии отмечают, что в случае возникновения экстренных ситуаций, быстрое реагирование может обеспечить только обращение по номерам телефонов экстренных служб 101, 102, 103, 104 или по телефонам 15-80, (0412) 481-481 (Городской информационный центр).

Тэги: Житомир, платформа, жалоба, Відкрите місто
Комментариев: 2
LeonXS
1 Сергій (LeonXS)   • 12:14:19, Сегодня
+2

Досвід користування Відкрите місто: пишу повідомлення про несправний світлофор. Спочатку треба чекати поки у модератора почнеться робочий день, і він пропустить повідомлення. У не робочий час і дні ним ніхто не займається. Потім повідомлення надсилається усім, кому треба і не треба, і кому воно не треба - тобі відповідаються що це не наша парафія. Наприклад про світлофори відповідають так з управлення комунальго господарства - це не наше, нащо ви нам це надіслали? Проходить пару днів після чого може бути що питання взято у роботу / проблема закрита / ваше повідомлення видалено, бо нам так захотілось. Чи вирішенна проблема насправді з цього сайту зрозуміти не можливо. Дуже часто повідмомлення видалються під видуманими причинами - воно дублююче або не стосується сайту. Звертався на цей сайт і на 1580 з приводу зламаного світлофору напроти Фуршету - усі відфутболили, "цей світлофор на балансі фуршету, повідомленнгя закрито, це не наша проблема". Можете написати скаргу у міській раді кабінет 101. Але проблема від цього не вирішується, світлофор як стояв зламаний так і стоїть. Куди ж людині звертатись, якщо запропоновані шляхи звертання відбфутболюютсья?. Можуть через пару місяців на твоє звернення відповісти що проблема закрита, мав досвід. Сумнівна користь..
zt-gregori
2 Игорь (zt-gregori)   • 12:49:22, Сегодня
0

мав теж досвід - всі скарги були вирішенні протягом 10-15 днів.
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