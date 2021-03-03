Житомиряне с помощью мессенджеров смогут жаловаться на плохой вывоз мусора

Уже вскоре, с 9 марта, житомиряне смогут сообщать о неудовлетворительном санитарном состоянии мусорных площадок с помощью смартфона и популярных мессенджеров. Об этом сообщили на сайте городского совета.
"Управление жилищного хозяйства Житомирского городского совета начиная с 9 марта 2021 года будет принимать жалобы, касающиеся несвоевременного вывоза бытовых отходов с мусоросборных площадок, а также неудовлетворительного санитарного состояния площадок с помощью мессенджеров: Viber, WhatsApp и Telegram"
, - говорится в сообщении.
Сообщения можно отправлять на номер +380630500888
в формате:
"Все полученные жалобы будут индивидуально отработаны с перевозчиками бытовых отходов"
- Фото площадки.
- Адрес размещения площадки.
- Дата.
, - отмечает управление жилищного хозяйства горсовета.
Напомним, конкурсная комиссия горсовета выбрала исполнителей услуг по вывозу бытовых отходов в Житомире
. Из 6 лотов, которые выставлялись на конкурс, по 4 победу одержало ООО "Грин Бин". По одному лоту забрали КАТП-0628 и ЧП "ВЖРЕП №8". Договоры на вывоз мусора заключили на 7 лет.