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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Март » 3 » 17:19:57

Житомиряне с помощью мессенджеров смогут жаловаться на плохой вывоз мусора

Вчера, 17:20:57 715 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомиряне с помощью мессенджеров смогут жаловаться на плохой вывоз мусора

 Уже вскоре, с 9 марта, житомиряне смогут сообщать о неудовлетворительном санитарном состоянии мусорных площадок с помощью смартфона и популярных мессенджеров. Об этом сообщили на сайте городского совета.

"Управление жилищного хозяйства Житомирского городского совета начиная с 9 марта 2021 года будет принимать жалобы, касающиеся несвоевременного вывоза бытовых отходов с мусоросборных площадок, а также неудовлетворительного санитарного состояния площадок с помощью мессенджеров: Viber, WhatsApp и Telegram", - говорится в сообщении.

Сообщения можно отправлять на номер +380630500888 в формате:
 
  • Фото площадки.
  • Адрес размещения площадки.
  • Дата.

"Все полученные жалобы будут индивидуально отработаны с перевозчиками бытовых отходов", - отмечает управление жилищного хозяйства горсовета.

Напомним, конкурсная комиссия горсовета выбрала исполнителей услуг по вывозу бытовых отходов в Житомире. Из 6 лотов, которые выставлялись на конкурс, по 4 победу одержало ООО "Грин Бин". По одному лоту забрали КАТП-0628 и ЧП "ВЖРЕП №8". Договоры на вывоз мусора заключили на 7 лет.
Тэги: мусор, Житомир, жалоба
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Комментариев: 3
RaID
1 Сергій (RaID)   • 17:54:55, Вчера [Материал]

А на срач навколо сміттєвих контейнерів?
viewer
2 Name Surname (viewer)   • 18:12:47, Вчера [Материал]

Ось як поміняти компанію з вивозу сміття: треба укласти колективний договір від бундинку і вибрати можна лише з-поміж компаній, які виграли міський конкурс: КАТП, ПП "КВЖРЕП №8", Грін Бін.
https://www.facebook.com/igor.skoropad/posts/3547516188648963
garold
3 Кonstantin (garold)   • 19:57:28, Вчера [Материал]

Было уже,на громадский транспорт горячая линия была....
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