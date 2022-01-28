В Житомире медиков переводят на полставки, чтобы не повышать им зарплату

«Существует ситуация, которая уже проявилась на территории Житомирской области, некоторые администрации некоторых медицинских заведений пытаются сэкономить средства, заставляя медиков перевестись на неполный рабочий день, фактически отработав полный рабочий день. К нам уже поступила жалоба из медицинского учреждения, которое подчинено Житомирскому областному совету», - рассказал начальник Управления Гоструда в Житомирской области Сергей Сечин.

«Нюансы не раскрываются, но медики утверждают, что администрация заставляет писать заявления с сегодняшнего, вчерашнего дня на 0,5 ставки, но работают все 8 часов, которые предусмотрены Кодексом законов о труде. Коллективная жалоба, могу сказать, подписанная 15 лицами, которые жалуются, что администрация заставляет написать заявление на неполный рабочий день, 0,5 ставки, фактически заставляя работать полный рабочий день», - говорит Сергей Сечин.

«Невыплата заработной платы, задержка заработной платы, перевод на неполный рабочий день с фактическим выполнением полного рабочего дня. Я советую обязательно писать жалобы через наше управление Гоструда, после чего мы получаем согласование от центрального аппарата и осуществим внеплановое мероприятие для выявления нарушения», - подчеркнул начальник Управления Гоструда в Житомирской области Сергей Сечин.