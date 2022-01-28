В Житомире медиков переводят на полставки, чтобы не повышать им зарплату

В Житомире медики написали коллективную жалобу в Минздрав. Медики говорят, что их заставляют работать на полную ставку, а заработную плату получают как за неполный рабочий день.
Об этом журналистам Житомир.info
рассказали в Управлении Гоструда в Житомирской области, которое и будет проверять учреждение, на которое пожаловались.
«Существует ситуация, которая уже проявилась на территории Житомирской области, некоторые администрации некоторых медицинских заведений пытаются сэкономить средства, заставляя медиков перевестись на неполный рабочий день, фактически отработав полный рабочий день. К нам уже поступила жалоба из медицинского учреждения, которое подчинено Житомирскому областному совету», - рассказал начальник Управления Гоструда в Житомирской области Сергей Сечин.
В ближайшее время должна состояться проверка, поэтому подробности не раскрывают. Единственное, что можно отметить: заведение находится в Житомире.
«Нюансы не раскрываются, но медики утверждают, что администрация заставляет писать заявления с сегодняшнего, вчерашнего дня на 0,5 ставки, но работают все 8 часов, которые предусмотрены Кодексом законов о труде. Коллективная жалоба, могу сказать, подписанная 15 лицами, которые жалуются, что администрация заставляет написать заявление на неполный рабочий день, 0,5 ставки, фактически заставляя работать полный рабочий день», - говорит Сергей Сечин.
Если прецедент будет подтвержден, медицинское учреждение должно уплатить штраф - 65 тыс. грн за каждого врача.
Также в управлении Гоструда отметили: работник должен самостоятельно выбирать форму работы, без давления руководства и, главное, получать деньги за фактическое время работы.
«Есть личное волеизъявление работника работать на 0,5 ставки. Но в то же время говорю, что сейчас не хватает врачей, то возникает вопрос, как можно отправлять весь штат на 0,5 ставки, то кто будет работать в другие часы, которые никто не закрывает. По моему мнению, это будут скрытые фактически отработанные часы»
, - объясняет Сергей Сечин.
За январь врач должен получить заработную плату не менее 20 000 гривен, в другом случае, можно обратиться в управление Гоструда по телефону колл-центра: 0-800-60-20-21
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«Невыплата заработной платы, задержка заработной платы, перевод на неполный рабочий день с фактическим выполнением полного рабочего дня. Я советую обязательно писать жалобы через наше управление Гоструда, после чего мы получаем согласование от центрального аппарата и осуществим внеплановое мероприятие для выявления нарушения», - подчеркнул начальник Управления Гоструда в Житомирской области Сергей Сечин.
Напомним, Кабинет Министров Украины принял постановление о повышении зарплаты медработникам. Врачам должны платить минимум 20 тыс. грн
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