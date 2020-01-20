23–летний житомирянин Александр Календа стал участником популярного вокального шоу «Голос країни» на телеканале 1+1, и прошёл первый его этап — слепые прослушивания.
Победу Александру принесла композиция «Coco Jumbo», сообщает сайт FreshNews
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Александр Календа из Житомира выступил самым первым, открывая новый — 10 сезон шоу «Голос країни». Судьями шоу-проекта в этом сезоне стали Dan Balan, Monatik, Тина Кароль, Потап и Настя Каменских. Эфир программы был показан на канале 1+1 вечером в воскресенье, 19 января.
Александр выступал на так называемых слепых прослушиваниях — первом этапе «Голоса» с композицией «Coco Jumbo». Все четыре команды судей повернулись к Александру, предоставив ему самому осуществить выбор своего тренера на проекте.
«Спасибо большое! Первым было очень стрёмно выступать сегодня — да и сейчас стрёмно. Я вообще не понимаю, что сейчас происходит»
, – сказал Саша, завершив исполнение песни.
Первым к Александру повернулся Dan Balan, попытавшись этим подкупить Александра. К себе в команду Сашу зазывали все — и в итоге он избрал своим тренером победителя музыкальной премии М1 Music Awards * 2019 Monatik.
«Вы все крутые, просто, я не знаю ... Monatik — ты»
, – сделал свой выбор житомирянин.
Парень из Житомира спел на сцене шоу «Голос країни» и развернул все судейские кресла. ВИДЕО