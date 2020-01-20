Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 20.01.2020    16:02:11
|
2020 » Январь » 2011:31:58

Парень из Житомира спел на сцене шоу «Голос країни» и развернул все судейские кресла. ВИДЕО

Сегодня, 11:50:43 2059 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Парень из Житомира спел на сцене шоу «Голос країни» и развернул все судейские кресла. ВИДЕО

 23–летний житомирянин Александр Календа стал участником популярного вокального шоу «Голос країни» на телеканале 1+1, и прошёл первый его этап — слепые прослушивания.

Победу Александру принесла композиция «Coco Jumbo», сообщает сайт FreshNews.

Александр Календа из Житомира выступил самым первым, открывая новый — 10 сезон шоу «Голос країни». Судьями шоу-проекта в этом сезоне стали Dan Balan, Monatik, Тина Кароль, Потап и Настя Каменских. Эфир программы был показан на канале 1+1 вечером в воскресенье, 19 января.

Александр выступал на так называемых слепых прослушиваниях — первом этапе «Голоса» с композицией «Coco Jumbo». Все четыре команды судей повернулись к Александру, предоставив ему самому осуществить выбор своего тренера на проекте.

«Спасибо большое! Первым было очень стрёмно выступать сегодня — да и сейчас стрёмно. Я вообще не понимаю, что сейчас происходит», – сказал Саша, завершив исполнение песни. 

Первым к Александру повернулся Dan Balan, попытавшись этим подкупить Александра. К себе в команду Сашу зазывали все — и в итоге он избрал своим тренером победителя музыкальной премии М1 Music Awards * 2019 Monatik.

«Вы все крутые, просто, я не знаю ... Monatik — ты», – сделал свой выбор житомирянин.
 
Тэги: музыка, житомирянин, Голос країни, шоу
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus