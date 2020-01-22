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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Январь » 22 » 08:55:00

Обещал закрыть дело: СБУ задержала на взятке подполковника житомирской полиции

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Обещал закрыть дело: СБУ задержала на взятке подполковника житомирской полиции

 Служба безопасности Украины разоблачила на получении неправомерной выгоды руководителя следственного подразделения одного из районных отделов Нацполиции Житомирщины.

По сообщению пресс-центра СБУ, задержали злоумышленника в городе Сарны Ровенской области, во время получения взятки.

Оперативники спецслужбы установили, что подполковник полиции требовал у жителя Ровенской области $500 за закрытие уголовного производства по факту незаконной вырубки лесных насаждений.

"В рамках уголовного производства начатого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику сообщено о подозрении. Продолжаются следственные действия", - информирует СБУ.

Тэги: полиция, взятка, СБУ
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