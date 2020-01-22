Обещал закрыть дело: СБУ задержала на взятке подполковника житомирской полиции

Служба безопасности Украины разоблачила на получении неправомерной выгоды руководителя следственного подразделения одного из районных отделов Нацполиции Житомирщины.
По сообщению пресс-центра СБУ, задержали злоумышленника в городе Сарны Ровенской области, во время получения взятки.
Оперативники спецслужбы установили, что подполковник полиции требовал у жителя Ровенской области $500 за закрытие уголовного производства по факту незаконной вырубки лесных насаждений.
"В рамках уголовного производства начатого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику сообщено о подозрении. Продолжаются следственные действия"
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