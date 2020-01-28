Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили на систематическом получении взяток начальника сектора криминальной полиции одного из райотделов Житомирской области. Об этом сообщает «Журнал Житомира
» со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как установило следствие, чиновник работает в Емильчинском отделении Новоград-Волынского отдела полиции. Он систематически требовал от местного частного предпринимателя ежемесячные взятки. За это злоумышленник обещал предпринимателю не вмешиваться в его бизнес.
"Сначала предприниматель передавал полицейскому деньги лично, затем перечислял на банковскую карточку. Правоохранители задокументировали несколько таких "траншей", - говорится в сообщении.
Силовики открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении и избрания меры пресечения. Продолжаются следственные действия.
Обещал не вмешиваться в бизнес. Начальника полиции разоблачили на взятках
Валите из этой страны все кто только может.