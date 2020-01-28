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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Январь » 28 » 12:20:59

Обещал не вмешиваться в бизнес. Начальника полиции разоблачили на взятках

Вчера, 12:25:59 1429 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Обещал не вмешиваться в бизнес. Начальника полиции разоблачили на взятках

 Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили на систематическом получении взяток начальника сектора криминальной полиции одного из райотделов Житомирской области. Об этом сообщает «Журнал Житомира» со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как установило следствие, чиновник работает в Емильчинском отделении Новоград-Волынского отдела полиции. Он систематически требовал от местного частного предпринимателя ежемесячные взятки. За это злоумышленник обещал предпринимателю не вмешиваться в его бизнес. 

"Сначала предприниматель передавал полицейскому деньги лично, затем перечислял на банковскую карточку. Правоохранители задокументировали несколько таких "траншей", - говорится в сообщении.

Силовики открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении и избрания меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

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Тэги: Емильчино, взятка, A.C.A.B., СБУ, полиция
Комментариев: 2
Antisvinomir1
1 Johnny (Antisvinomir1)   • 12:35:34, Вчера
-5

И кто-то еще верит, что эта недополиция будет брать штрафы размером 3400 гривен? Да никогда.
Валите из этой страны все кто только может.
Месть_королевы_Анны
2 Вадим Каряков (Месть_королевы_Анны)   • 14:45:50, Вчера
+1

Ну хорошо хоть пидозру объявят.
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