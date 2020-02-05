Добыча янтаря на Житомирщине станет легальной

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, которым уменьшена ставка рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря. Такая норма будет способствовать легализации добычи янтаря и выведению его из тени. Об этом «Журналу Житомира
» сообщили в пресс-службе Минэкоэнерго.
Законопроект Украины "О внесении изменений в статью 252 Налогового кодекса Украины относительно упорядочения размера ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря" № 2241 предусматривает уменьшение рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря с 25% до 10% для стимулирования его законной добычи.
"Годами украинские земли и месторождения уничтожались варварским способом через так называемых "черных" копателей, которые почти криминальным способом добывали янтарь. Как следствие: сотни гектаров уничтоженного леса, травяного покрова, плодородной почвы, разрушения дренажных каналов подземных вод. Более того, мы, как государство, не получали сотни тысяч гривен в бюджет! Принятый закон создает дополнительные стимулы для вывода из тени добычу янтаря и легализацию такой деятельности", — прокомментировал решение парламента министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
Кроме того, в переходных положениях закона установлен льготный период, согласно которому рентная плата за пользование недрами для добычи янтаря составит:
- до 31 декабря 2020 года включительно — в размере 5%;
- до 31 декабря 2021 года включительно — в размере 8%.
Напомним, в конце 2019 года президент Владимир Зеленский подписал Закон, согласно которому вводятся единые разрешения на геологоразведку недр с последующей добычей янтаря на пять лет на участки размером до 10 га. 19 декабря законопроект №2240 принят Верховной Раой во втором чтении и в целом.
Ранее, 12 августа 2019 в ходе рабочего визита в Олевск (Житомирская область), где обсуждалась проблема незаконной добычи янтаря, президент заявил, что СБУ и Нацгвардия участвуют в преступных схемах по нелегальной добыче янтаря. К Нацполиции у президента вопросов не возникло. Был уволен начальник СБУ Житомирской области.
За год прокуратура открыла 24 уголовных производства по фактам незаконной добычи янтаря и его противоправного приобретения.
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