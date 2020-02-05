Добыча янтаря на Житомирщине станет легальной

"Годами украинские земли и месторождения уничтожались варварским способом через так называемых "черных" копателей, которые почти криминальным способом добывали янтарь. Как следствие: сотни гектаров уничтоженного леса, травяного покрова, плодородной почвы, разрушения дренажных каналов подземных вод. Более того, мы, как государство, не получали сотни тысяч гривен в бюджет! Принятый закон создает дополнительные стимулы для вывода из тени добычу янтаря и легализацию такой деятельности", — прокомментировал решение парламента министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.