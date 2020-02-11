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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Февраль » 11 » 11:37:35

В Ровно «заказали» активиста, который боролся против незаконной добычи янтаря на Житомирщине

Сегодня, 11:53:35 955 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Ровно «заказали» активиста, который боролся против незаконной добычи янтаря на Житомирщине

 Служба безопасности Украины предупредила заказное убийство представителя одной из общественных организаций, публично выступавшего против незаконной добычи янтаря и вырубки лесов в Житомирской и Ровенской областях. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"СБУ получила информацию, что ранее судимый житель Ровно подыскивает через криминальные круги исполнителя для совершения убийства. Организатор преступления "заказал" местного активиста, который последовательно противодействовал схемам хищения государственных природных ресурсов на территории региона. Правоохранители установили, что активист из-за своей гражданской позиции мешал злоумышленнику наладить сделки по нелегальной добыче янтаря и вырубке лесов. К теневому бизнесу фигурант дела планировал привлечь аффилированные структуры, а также представителей криминальных кругов", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали факты сбора злоумышленником информации о потенциальной жертве. Для совершения преступления его организатор передал "киллеру" гранатомет РПГ-18 и две боевые гранаты.

Для предупреждения убийства было осуществлено имитирование обстановки преступления.

Задержали обоих в Ровно во время отчета киллера перед организатором. Злоумышленникам сообщено о подозрении в умышленном убийстве, совершенном по заказу. Им грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.
Тэги: лес, убийство, янтарь, активист
Комментариев: 3
Месть_королевы_Анны
1 Вадим Каряков (Месть_королевы_Анны)   • 12:01:31, Сегодня
+3

"активиста, который боролся против незаконной добычи янтаря"

Офигеть. А этим активист должен заниматься? Силовикам некогда?
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 12:01:56, Сегодня
+1

дело покойного Бабченки живёт и процветает
bobrikov
3 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 12:19:47, Сегодня
+1

зачем киллеру "гранатомет" что бы убить обычного активиста ? мне кажется достаточно пистолета "ТТ" допустим.... если конечно активист не в бронированной машине ездит :))
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