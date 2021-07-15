Активисты показали на Житомирщине масштабную вырубку леса. Идет подготовка к геологоразведке янтаря. ВИДЕО

«Семь месяцев назад здесь был густой лес. Это охранная территория заказника, который называется "Корабель". Продолжается подготовка к так называемой геологоразведке. Здесь планируют искать янтарь. Смотрите, сколько леса вырублено», - показывает Александр Игнатьев свежие пеньки от дубов.

«Еще видео это не смотрел, но мне говорили, что обнародовано место - за 3-4 км от заказника. Это не "Корабель". У меня есть заместитель Игорь Тараканец, он отвечает за охрану леса, он сейчас в отпуске. В четверг будет на месте - проверим. Относительно электросетей - не видел. Мы за то, чтобы было все по закону, поэтому проведем внутреннее расследование», - заверил директор лесхоза.