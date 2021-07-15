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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Июль » 15 » 09:11:53

Активисты показали на Житомирщине масштабную вырубку леса. Идет подготовка к геологоразведке янтаря. ВИДЕО

Сегодня, 08:53:49 124 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Активисты показали на Житомирщине масштабную вырубку леса. Идет подготовка к геологоразведке янтаря. ВИДЕО

 На территории Олевской ОТГ Житомирщины вырубают лес. Активисты предполагают, деревья уничтожают в заказнике «Корабель», а под видом геологоразведки янтаря готовится полноценная промышленная добыча ископаемых. Об этом сообщает информационный портал «Стопкор» со ссылкой на Александра Игнатьева.

Активисты зафиксировали на видео и обнародовали места свежих вырубок леса на территории Олевской ОТГ.
 

«Семь месяцев назад здесь был густой лес. Это охранная территория заказника, который называется "Корабель". Продолжается подготовка к так называемой геологоразведке. Здесь планируют искать янтарь. Смотрите, сколько леса вырублено», - показывает Александр Игнатьев свежие пеньки от дубов.


Он отметил, что здесь растут уникальные деревья.

«Уникальный лес вырубают вокруг мест добычи янтаря ... Молодые дубы и сосны просто валяются в местах разработок», - констатирует активист.

Также он показал сети электроснабжения, которые уже успели обустроить на месте геологоразведки.
 

«Вы когда-нибудь видели, чтобы в глухой лес вели провода, чтобы проводить геологоразведку? Вероятно, что здесь готовят промышленную добыча янтаря», - предположил Игнатьев.


«СтопКор» обратился за комментарием к директору Белокоровицкого лесхозу Вячеславу Колодяжному.
 

«Еще видео это не смотрел, но мне говорили, что обнародовано место - за 3-4 км от заказника. Это не "Корабель". У меня есть заместитель Игорь Тараканец, он отвечает за охрану леса, он сейчас в отпуске. В четверг будет на месте - проверим. Относительно электросетей - не видел. Мы за то, чтобы было все по закону, поэтому проведем внутреннее расследование», - заверил директор лесхоза.

 
Тэги: активист, вырубка леса, Житомирщина, янтарь
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