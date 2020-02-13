Женщина утонула в болоте на севере Житомирской области

В Народичском районе Житомирской области женщина утонула в болоте, глубина которого составляла около метра. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в Управлении ГСЧС Украины в Житомирской области.
"12 февраля в 21:50 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что вблизи с. Славинщина Народичского района в болоте утонул человек. Селяне, проживающие неподалеку от водоема, слышали ночью женский крик о помощи. Через некоторое время они поняли, что крики раздаются из болота. Видимость была практически нулевой, поэтому они и вызвали на помощь спасателей"
, - информирует Госслужба.
Уже через 15 минут спасатели прибыли к месту вызова. В резиновых сапогах они приступили к поискам женщины на водоеме.
"На возгласы она не отвечала. Глубина была разной, но в основном - по пояс. Надувная лодка не понадобилась. Через некоторое время, в 20 м от берега спасатели в камышах обнаружили тело женщины, которая уже не подавала признаков жизни", - рассказывают спасатели.
Погибшей оказались местная жительница 1970 года рождения. Все обстоятельства чрезвычайного происшествия продолжают выяснять специалисты.