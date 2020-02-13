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Женщина утонула в болоте на севере Житомирской области

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Женщина утонула в болоте на севере Житомирской области

 В Народичском районе Житомирской области женщина утонула в болоте, глубина которого составляла около метра. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в Управлении ГСЧС Украины в Житомирской области.

"12 февраля в 21:50 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что вблизи с. Славинщина Народичского района в болоте утонул человек. Селяне, проживающие неподалеку от водоема, слышали ночью женский крик о помощи. Через некоторое время они поняли, что крики раздаются из болота. Видимость была практически нулевой, поэтому они и вызвали на помощь спасателей", - информирует Госслужба.

Уже через 15 минут спасатели прибыли к месту вызова. В резиновых сапогах они приступили к поискам женщины на водоеме.
 

"На возгласы она не отвечала. Глубина была разной, но в основном - по пояс. Надувная лодка не понадобилась. Через некоторое время, в 20 м от берега спасатели в камышах обнаружили тело женщины, которая уже не подавала признаков жизни", - рассказывают спасатели.


Погибшей оказались местная жительница 1970 года рождения. Все обстоятельства чрезвычайного происшествия продолжают выяснять специалисты.
Тэги: Житомирщина, болото, спасатели
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