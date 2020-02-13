Женщина утонула в болоте на севере Житомирской области

"На возгласы она не отвечала. Глубина была разной, но в основном - по пояс. Надувная лодка не понадобилась. Через некоторое время, в 20 м от берега спасатели в камышах обнаружили тело женщины, которая уже не подавала признаков жизни", - рассказывают спасатели.