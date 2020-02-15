Театр «Черный Квадрат» представит в Житомире два великолепных спектакля

Театр «Черный Квадрат» снова едет в город Житомир. В ближайшее время в драмтеатре им. И.Кочерги состоятся два спектакля театра.
Первый спектакль «SEX на пляже не только коктейль»
состоится завтра 16 февраля, в зале ожидается настоящий аншлаг. Житомиряне раскупили все билеты за две недели.
Это легкий, смешной и добрый спектакль. В нем нет ничего тяжелого и напрягающего. Актеры заставят вас забыть напряги на работе, плохую погоду и трудности в личной жизни и по-настоящему почистите свое настроение.
Второй спектакль «Ты моё ВСЁ»
состоится в праздничный день 8 марта. Ещё можно купить билеты по ссылке
. Цены от 150 до 390 грн.
Этот спектакль приятно радует острыми и смешными шутками, цельным сюжетом и великолепным финалом. Люди, которые играют спектакль уже 10 лет как вместе. За все эти шутки и страсти они заплатили нервами и годами. Они прожили то, над чем смеются и страдают. Если хотите от души посмеяться и без напряга расчувствоваться — этот спектакль для Вас. В ролях: Анатолий Неёлов, Наталия Казанцева.