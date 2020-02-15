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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2020 » Февраль » 15 » 12:39:29

Театр «Черный Квадрат» представит в Житомире два великолепных спектакля

Сегодня, 13:05:29 312 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Театр «Черный Квадрат» представит в Житомире два великолепных спектакля

 Театр «Черный Квадрат» снова едет в город Житомир. В ближайшее время в драмтеатре им. И.Кочерги состоятся два спектакля театра. 

Первый спектакль «SEX на пляже не только коктейль» состоится завтра 16 февраля, в зале ожидается настоящий аншлаг. Житомиряне раскупили все билеты за две недели. 

Это легкий, смешной и добрый спектакль. В нем нет ничего тяжелого и напрягающего. Актеры заставят вас забыть напряги на работе, плохую погоду и трудности в личной жизни и по-настоящему почистите свое настроение.

Второй спектакль «Ты моё ВСЁ» состоится в праздничный день 8 марта. Ещё можно купить билеты по ссылке. Цены от 150 до 390 грн. 

Этот спектакль приятно радует острыми и смешными шутками, цельным сюжетом и великолепным финалом. Люди, которые играют спектакль уже 10 лет как вместе. За все эти шутки и страсти они заплатили нервами и годами. Они прожили то, над чем смеются и страдают. Если хотите от души посмеяться и без напряга расчувствоваться — этот спектакль для Вас. В ролях: Анатолий Неёлов, Наталия Казанцева.


 
 

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Тэги: Спектакль, театр, черный квадрат
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