Автобус с пассажирами попал в ДТП на Житомирщине: водитель погиб. ФОТО

В Коростене утром 19 февраля пассажирский автобус внезапно выехал на встречную смугу и столкнулся со столбом. В аварии погиб водитель транспортного средства, двух пассажиров доставили в больницу.
По предварительной информации, 66-летний водитель пассажирского автобуса ПАЗ-4234, работавший на городском маршруте, двигаясь по улице Коростеня, совершил столкновение с электроопорой.
"В результате водитель погиб на месте происшествия. Двое пассажиров транспортного средства, 56-летняя и 63-летний коростенцы, обратились в местную больницу для оказания медицинской помощи. Сейчас они проходят обследование"
, - информирует полиция.
Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства происшествия, в том числе проверяют информацию об резком ухудшении самочувствия водителя.
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Должно быть ограничение по возрасту для водителей общественного транспорта.