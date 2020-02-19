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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Февраль » 19 » 10:57:10

Автобус с пассажирами попал в ДТП на Житомирщине: водитель погиб. ФОТО

Сегодня, 11:09:10 681 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Автобус с пассажирами попал в ДТП на Житомирщине: водитель погиб. ФОТО

 В Коростене утром 19 февраля пассажирский автобус внезапно выехал на встречную смугу и столкнулся со столбом. В аварии погиб водитель транспортного средства, двух пассажиров доставили в больницу.

По предварительной информации, 66-летний водитель пассажирского автобуса ПАЗ-4234, работавший на городском маршруте, двигаясь по улице Коростеня, совершил столкновение с электроопорой.

"В результате водитель погиб на месте происшествия. Двое пассажиров транспортного средства, 56-летняя и 63-летний коростенцы, обратились в местную больницу для оказания медицинской помощи. Сейчас они проходят обследование", - информирует полиция.

Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства происшествия, в том числе проверяют информацию об резком ухудшении самочувствия водителя.



Тэги: дтп, Коростень, автобус
Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 11:39:51, Сегодня
0

..... 66-летний водитель пассажирского.....

Должно быть ограничение по возрасту для водителей общественного транспорта.
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