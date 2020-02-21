СБУ пресекла на Житомирщине сбыт высокотоксичного опасного вещества - ртути. Двое жителей Коростенского района планировали продажу крупной партии, покупателей злоумышленники подыскивали среди своих знакомых.
Чтобы как можно быстрее реализовать токсический «товар», они выставили на него минимальную цену - за каждый килограмм планировали выручить по $100. Тайникы со ртутью дельцы обустроили по месту жительства одного из них в Коростене.
«Во время санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили два схрона: пластиковые и стеклянные емкости с 6 килограммами токсичного вещества, а также металлический баллон с 26 килограммами ртути были закопаны вблизи гаража одного из задержанных», - информирует пресс-центр Службы безопасности Украины.
По заключению экспертов, такое хранение ртути могло привести к ее утечке и возникновению чрезвычайной ситуации. Кроме того во время обысков правоохранители также обнаружили оружие, боеприпасы и экземпляр отборного янтаря, стоимость которого стартует от $1000.
«Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины»
, - добавляют в спецслужбе.
По $100 за килограмм: дельцы из Коростеня пытались продать крупную партию ртути. ФОТО