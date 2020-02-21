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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Февраль » 21 » 14:27:26

По $100 за килограмм: дельцы из Коростеня пытались продать крупную партию ртути. ФОТО

Сегодня, 14:56:26 486 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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По $100 за килограмм: дельцы из Коростеня пытались продать крупную партию ртути. ФОТО

 СБУ пресекла на Житомирщине сбыт высокотоксичного опасного вещества - ртути. Двое жителей Коростенского района планировали продажу крупной партии, покупателей злоумышленники подыскивали среди своих знакомых.

Чтобы как можно быстрее реализовать токсический «товар», они выставили на него минимальную цену - за каждый килограмм планировали выручить по $100. Тайникы со ртутью дельцы обустроили по месту жительства одного из них в Коростене.
 

«Во время санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили два схрона: пластиковые и стеклянные емкости с 6 килограммами токсичного вещества, а также металлический баллон с 26 килограммами ртути были закопаны вблизи гаража одного из задержанных», - информирует пресс-центр Службы безопасности Украины.


По заключению экспертов, такое хранение ртути могло привести к ее утечке и возникновению чрезвычайной ситуации. Кроме того во время обысков правоохранители также обнаружили оружие, боеприпасы и экземпляр отборного янтаря, стоимость которого стартует от $1000.

«Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины», - добавляют в спецслужбе.







Тэги: Коростень, ртуть, СБУ
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