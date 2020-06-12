СБУ изъяла в Житомирской области 20 кг янтаря, который готовили к продаже. ФОТО

В Житомирской области Служба безопасности Украины задержала мужчину, который занимался скупкой и продажей незаконно добытого янтаря.
По предварительной версии следствия, житель Коростеня скупал янтарь-сырец у местных нелегальных копателей. В мастерской, оборудованной на территории собственного дома, он совершал его огранку и дальнейшую подготовку к продаже.
По оперативным данным, среди его поставщиков - фигуранты ранее открытых уголовных производств, занимающихся масштабной добычей и нелегальным экспортом "солнечного камня" в страны Восточной Азии.
"По месту жительства торговца правоохранители провели обыск и изъяли партию подготовленных к продаже камней - 20 кг янтаря-сырца крупной фракции, а также оборудование для его огранки и шлифовки, черновые записи информации о поставщиках и покупателях", - сообщает пресс-група УСБ Украины в Житомирской области.
В настоящее время продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч.4 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины.