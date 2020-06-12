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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июнь » 12 » 11:25:47

СБУ изъяла в Житомирской области 20 кг янтаря, который готовили к продаже. ФОТО

Сегодня, 11:30:47 126 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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СБУ изъяла в Житомирской области 20 кг янтаря, который готовили к продаже. ФОТО

 В Житомирской области Служба безопасности Украины задержала мужчину, который занимался скупкой и продажей незаконно добытого янтаря.

По предварительной версии следствия, житель Коростеня скупал янтарь-сырец у местных нелегальных копателей. В мастерской, оборудованной на территории собственного дома, он совершал его огранку и дальнейшую подготовку к продаже.

По оперативным данным, среди его поставщиков - фигуранты ранее открытых уголовных производств, занимающихся масштабной добычей и нелегальным экспортом "солнечного камня" в страны Восточной Азии.
 

"По месту жительства торговца правоохранители провели обыск и изъяли партию подготовленных к продаже камней - 20 кг янтаря-сырца крупной фракции, а также оборудование для его огранки и шлифовки, черновые записи информации о поставщиках и покупателях", - сообщает пресс-група УСБ Украины в Житомирской области.


В настоящее время продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч.4 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины.












ФОТО: СБУ
Тэги: янтарь, Коростень, СБУ
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