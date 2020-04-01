Купуй квартиру у ЖК «Фаворит» — отримуй систему «Розумний дім» у подарунок!

У ЖК «Фаворит» розпочалася акція — купуй квартиру та отримуй систему керування «Розумний дім» у подарунок. Акція триває до 30 квітня.
«Наші мешканці варті найкращого, жодних компромісів. ЖК «Фаворит» – це якість, безпека та репутація. Ви купуєте не квадратні метри, ви купуєте стиль життя. Уявіть, ви не вдома, квартира у безпеці, вам одразу приходить сповіщення на телефон, ви знаєте, що відбувається. Це гарна нагода зробити інвестицію у власне майбутнє та отримати приємний подарунок – систему «Розумний дім», - розповідає Ірина Струнська, директорка «Фаворит Демелопмент»
Система «Розумний дім» передбачає підвищений рівень захисту вашої оселі.
ЖК «Фаворит»
- Пожежні датчики диму на кухні, датчики на виявлення протікань у ванній кімнаті, датчики руху. Вони виявлять пожежу, сторонніх у приміщенні або доступ чужих до вікон та дверей, затікання води.
- Усі сповіщення приходять вам на телефон та пульт охорони через GSM і Ethernet.
- Бездротова установка, яка керується за допомогою мобільного застосунку та кишенькового брелока, підключено до пункту охорони. Швидко встановлюється та не потребує жодних дротів та ремонтів.
- Кишеньковий брелок має тривожну кнопку, щоб швидко сповістити близьких людей і охоронну компанію про загрозу.
- Всі переваги підвищеного рівня безпеки – уже у вартості квартири «ЖК Фаворит».
— це перший житловий комплекс клубного типу у Житомирі. У кожній квартирі автономне опалення, енергозберігаючі вікна, будинки утеплені мінеральною ватою «Izovat 100». Усі квартири мають сучасне планування, вхідні протиударні, протипожежні, броньовані двері. Квартири оснащені керамічними димвентканалами. У кожному під’їзді на першому поверсі розташовані «візочні» кімнати для зберігання візочків, велосипедів, саночок та інших речей. На території багато зон відпочинку, три пункти охорони, цілодобове відеоспостереження, два сучасних дитячих майданчики.
Дитячий простір — це два великі подвір’я, розділені на зони відпочинку. Тут є гойдалки, вуличні тренажери, гірки, тенісний стіл, лави, баскетбольний майданчик.
На території є ігрова зона «Корабель Фаворит» — це унікальний двоповерховий дитячий майданчик, аналогів якому у Житомирі немає, також є місце для занять воркаутом для підлітків та дорослих. Усі дитячі розваги – безпечні, адже майданчики встелені м’яким гумовим покриттям.
У ЖК «Фаворит» розташовані: аптека, відділення банку, магазини, спортклуб «FavorytGym», офіс власного ОСББ, великі автостоянки на понад 300 місць. У ЖК «Фаворит» під’їзди європейського зразка, двері з подвійного алюмінієвого профілю, ліфти «Izamet» та «Otis», енергоощадні вікна, гранітні сходи в під’їздах, домофони. Відеоспостереження – над кожним під’їздом.
За подробицями звертайтесь:
м.Житомир, вул. Івана Сльоти, 49-д.
тел.098 461 65 69
Надаємо усю необхідну інформацію онлайн у всіх месенджерах.
WhatsApp /Viber/Telegram/Skype.
Наш сайт:
https://favoryt.org/
Поспішайте! Акція «Купуй квартиру у ЖК «Фаворит» — отримуй систему «Розумний дім» у подарунок!» триває лише до 30 квітня.