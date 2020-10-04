У ЖК «Фаворит» влаштували День сусідів. ФОТО. ВІДЕО

Розваги для дітей, фотосесія та спільний благоустрій території - у житловому комплексі «Фаворит» влаштували свято День сусідів.

«Сьогодні у нас свято - День сусідів. Ця ініціатива створена задля того, щоб люди побачили один одного, познайомилися, не лише в чатах спілкувалися і не знали з ким спілкуються, а задля того, щоб вони дивилися один одному в обличчя і розуміли, що це люди, які тут живуть і прагнуть щось кращого. Наш офіс компанії «Фаворит» знаходиться тут і ми вважаємо себе повноправними сусідами і також вважаємо це й своїм святом», - говорить співзасновниця будівельної компанії «Фаворит ОПТ» Олена Розенблат.

Під час свята мешканці спільно висаджували дерева та квіти біля своїх під'їздів.



«Ініціатива справді чудова. Зібрали колектив, всіх сусідів, настрій чудовий, всі давно хотіли привести територію до більш естетичного вигляду, тому більшість людей підтримали. Єдиний житловий комплекс з закритою територією, де сусіди живуть однією великою родиною, один одного знають, що сьогодні рідкість, навіть у звичайних дев'ятиповерхівках», - розповідає мешканець ЖК«Фаворит» Павло.



Такі зустрічні зближують та допомагають краще пізнати тих, хто живе поруч, кажуть мешканці ЖК«Фаворит».

«Супер, дуже гарно, дітям подобається саме головне. Знайомства з людьми, спілкування - це дуже цікаво», - каже мешканка ЖК«Фаворит» Ірина.

Також мешканці наголосили, що житловий комплекс «Фаворит» є одним з найкращих у місті, адже він сучасний, комфортний та безпечний.

«Завжди на Фавориті дуже цікаво і весело дітям, завжди є чим зайнятися. Зараз садять дерева і це взагалі кльово, адже у нас мало дерев, тому це класно», - ділиться мешканка ЖК«Фаворит» Ніна.





Пресслужба будівельної компанії «Фаворит ОПТ»

