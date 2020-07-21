5 причин купити квартиру у ЖК «Фаворит». ФОТО. ВІДЕО

ЖК «Фаворит» — це перший житловий комплекс клубного типу у Житомирі. Будівництво тут розпочалося 2011- го року, а вже за рік здали в експлуатацію перший будинок на 5 поверхів.
Він став першою багатоповерхівкою в області, успішно збудованою коштом самого забудовника.
Зараз ЖК «Фаворит» — це «квартал у кварталі». Три будинки уже здані в експлуатацію, 2021-го року закінчать будівництво 4-го, останнього будинку на території ЖК.
1.Якість. Енергозбереження. Комфорт.
З першого будинку тут застосовується принцип «європейської якості». Ще на етапі проєктування архітектори враховують усі сучасні тенденції будівництва, підбір будівельних матеріалів, планування квартир та зон відпочинку.
У вартість квартир уже входить чорнова шпаклівка стін, лазерна стяжка та вхідні броньовані двері, енергоощадні вікна, керамічні димовентиляційні канали «Shidel», благоустрій прибудинкової території. Усі квартири мають гнучке планування, яке на етапі будівництва можна змінити безкоштовно.
У ЖК «Фаворит» під’їзди європейського зразка, двері з подвійного алюмінієвого профілю, ліфти «Izamet» та «Otis», енергоощадні вікна, підлога з підігрівом у тамбурах, гранітні сходи в під’їздах, домофони. Відеоспостереження – над кожним під’їздом. Будинки утеплені якісною мінеральною ватою «Izovat 100» .
«Ми з самого початку орієнтувалися на те, що ми хочемо житло мати нове, щоб все було нове. Щоб ти заходив і просто комфортно себе почував. До хорошого швидко звикаєш. Дуже приємно прокидатися, дивитися у вікно при цьому відкриваєш інстаграм, працюєш, п'єш каву і просто насолоджуєшся тим, що ти бачиш з вікна», — каже Зоя Данкевич, мешканка ЖК «Фаворит».
2.Власна розвинена інфраструктура. Хороше розташування
У ЖК «Фаворит» розташовані: аптека, відділення банку, магазини, спортклуб «Favoryt Gym», офіс власного ОСББ, дитяча клініка «Зір», дитячий клуб «Пломбір», студія нігтьової естетики «Joms nail studio», кав’ярня та численні будівельні магазини. Поруч є супермаркети, залізничний та автовокзали, зупинки громадського транспорту. До найбільшого торгівельного центру «Глобал» — 15 хв пішки.
«Я проживаю в будинку, тут індивідуальне опалення, то за 7 років я ні разу не вмикав опалення і навіть коли на вулиці -10-15 у моїй квартирі завжди +18», — розповів Вацлав Янчевський, мешканець ЖК «Фаворит».
3.Понад 2500 м² площа дитячого простору
Дитячі майданчики — це два великі подвір'я, розділені на зони відпочинку. Наприклад, тут є гойдалки, вуличні тренажери, «гірки», тенісний стіл, лави, баскетбольний майданчик. На території є ігрова зона «Корабель Фаворит» — це унікальний двоповерховий дитячий майданчик, аналогів якому у Житомирі немає. На території ЖК «Фаворит» є зона для занять воркаутом, розрахована на підлітків та дорослих. Усі дитячі майданчики встелені м'яким гумовим покриттям. Площа двох дитячих майданчиків понад 2500 м² . Тому вашим малюкам тут завжди буде де погратися.
«У мене є дочка, яка має 4 роки, тут є прекрасні умови для дитячого відпочинку, щоб діти себе комфортно почували головне всього. Є де пограти, у неї тут багато друзів», — каже Олександра Познахір, мешканка ЖК «Фаворит».
4. Благоустрій
Благоустрій ЖК «Фаворит» — найкращий у місті. Територія закрита для сторонніх, поділена на зони, вистелена плиткою, є газони, висаджені дерева, енергозберігаюче вуличне освітлення, відеоспостереження. Навколо ЖК «Фаворит» облаштовані великі автостоянки на понад 300 місць, які охороняються.
«Я маю закриту територію, я маю відчуття безпеки тут, я маю дуже багато об'єктів інфраструктури, які повністю і цілком задовольняють мої потреби. ЖК «Фаворит» став для мене найкращим варіантом, тому я обрав саме його», — розповідає Максим, мешканець ЖК «Фаворит».
5. Репутація
За 10 років свого існування ЖК «Фаворит» став уособленням якості та відповідальності. Забудовник дбає про свою репутацію. Адже тут усе будівництво, оздоблювальні роботи та благоустрій ведуться відповідно до державних будівельних норм. Покупці знають – вони купують не просто квадратні метри, а стиль життя з усіма перевагами ЖК «Фаворит».
«Зараз ми будуємо останній, 4-й будинок на території ЖК «Фаворит». Поспішайте втілити власну мрію і, поки ще є вільні квартири , переїхати у найбільший житловий комплекс у Житомирі. Квартира у ЖК «Фаворит» - це гарантія справжньої якості будівництва для вашого комфортного життя», — розповіла Ірина Струтинська, директор «Фаворит Девелопмент».
Наші контакти: ЖК «Фаворит». м.Житомир, 10025. вул.І.Сльоти, 49-д,
тел. +38 (0412) 410-191, +38 (098) 461-65-69
Сайт: http://favoryt.org