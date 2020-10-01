Олена Розенблат: ЖК «Фаворит» - це приклад того, яким може стати увесь Житомир: затишним, безпечним, комфортним. ФОТО. ВІДЕО

У житловому комплексі «Фаворит» відкрили восьму чергу нового будинку. Щасливим власникам помешкань вручили ключі та подарунки.

За традицією, першого у квартиру пускають кота Тимофія. Його власниця Лариса розповідає: з нетерпінням чекала на відкриття.

«Подобається, все й так видно: комфортно, чисто, для дітей дуже багато всього. Навіть у Житомирі у нас мало таких місць, адже навіть якщо будинки здаються, то прибудинкова територія так собі», - каже Лариса, - повідомляє Житомир.інфо

Нові власники квартир кажуть, що обирали ЖК «Фаворит» через зручне розміщення, сучасне планування помешкань та безпеку, адже уся територія закрита від сторонніх відвідувачів та знаходиться під постійною охороною.

«Все дуже сподобалось, квартира чудова і наші очікування справдились, діти у захваті. Ми вже просто сплановуємо увесь ремонт, комплекс чудовий, дитяча площадка суперова», - говорить Наталія.

«Дуже чекали, сподіваємося, що віра, надія та любов буде у кожного у цьому будинку. Сподіваємося, що він найкращий», - додає Катерина.

Співзасновниця будівельної компанії «Фаворит ОПТ» Олена Розенблат зауважує: ЖК «Фаворит» - єдиний у Житомирі житловий комплекс клубного типу.



«Це вже восьма секція, це два під'їзди, дев’ять поверхів. І я надзвичайно щаслива, адже щастя наших мешканців передається і мені. Знаєте, наші мешканці кажуть дуже часто одну фразу: ми живемо тут, і це в нас місто в місті. Тобто у нас місто чисте, гарне, охайне, безпечне і кажуть, коли виходиш за межі цього маленького містечка, то це вже інше місто. Скажу відверто, що мені хочеться, щоб наш увесь Житомир був таким же гарним, охайним, затишним, красивим та доглянутим», - розповіла співзасновниця будівельної компанії «Фаворит ОПТ» Олена Розенблат.

