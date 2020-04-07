В городе Малин Житомирской области водитель автомобиля не справился с управлением и на скорости протаранил стену магазина. Дорожно-транспортное происшествие произошло этой ночью, сообщили "ЖЖ
" в полиции области.
"Предварительно установлено, что 24-летний житель Овручского района, управляя автомобилем Audi, на улице Грушевского не справился с управлением и выехал на стоянку магазина, где совершил столкновение со стеной помещения", - информирует ГУНП.
В результате столкновения один пассажир погиб на месте, а другой - получил травмы и был доставлен в местную больницу.
Водитель автомобиля получил легкие телесные повреждения, у него осуществлен забор крови для проведения исследования по содержанию алкоголя.
"Сейчас все обстоятельства ДТП выясняются в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины"
, - добавляют в полиции.
В райцентре Житомирщины автомобиль влетел в магазин: один мужчина погиб. ФОТО