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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Апрель » 7 » 11:50:55

В райцентре Житомирщины автомобиль влетел в магазин: один мужчина погиб. ФОТО

Сегодня, 11:52:55 910 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В райцентре Житомирщины автомобиль влетел в магазин: один мужчина погиб. ФОТО

 В городе Малин Житомирской области водитель автомобиля не справился с управлением и на скорости протаранил стену магазина. Дорожно-транспортное происшествие произошло этой ночью, сообщили "ЖЖ" в полиции области.
 

"Предварительно установлено, что 24-летний житель Овручского района, управляя автомобилем Audi, на улице Грушевского не справился с управлением и выехал на стоянку магазина, где совершил столкновение со стеной помещения", - информирует ГУНП.


В результате столкновения один пассажир погиб на месте, а другой - получил травмы и был доставлен в местную больницу.

Водитель автомобиля получил легкие телесные повреждения, у него осуществлен забор крови для проведения исследования по содержанию алкоголя.

"Сейчас все обстоятельства ДТП выясняются в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины", - добавляют в полиции.

Тэги: Магазин, Малин, дтп
Комментариев: 1
ZloyTony
1 tony (ZloyTony)   • 14:59:25, Сегодня [Материал]
+1

а жалко что жив остался(
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