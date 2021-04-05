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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Апрель » 5 » 08:57:03

Водитель Skoda убил человека и скрылся с места ДТП: владельцем авто оказался полицейский

Вчера, 09:08:03 1381 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Водитель Skoda убил человека и скрылся с места ДТП: владельцем авто оказался полицейский

 Вечером 3 апреля в селе Малиновка Малинской громады обнаружили тело сбитого автомобилем мужчины. Водитель с места ДТП скрылся. Позже стало известно, что машина, сбившая насмерть пешехода, принадлежит полицейскому.

Об этом проинформировало Главное управление Нацполиции в Житомирской области.
 

"На территории области была введена полицейская операция "Перехват", поскольку зафиксированные на месте происшествия обстоятельства свидетельствовали о гибели человека в результате дорожно-транспортного происшествия. Смертельно травмированным оказался местный житель 1974 года рождения", – говорится в сообщении.


Правоохранители выяснили, что к аварии причастен автомобиль Skoda зеленого цвета. В течение ночи проверяли такие машины и их владельцев.

"На одной из улиц города Малин был обнаружен автомобиль с характерными механическими повреждениями", – рассказали в полиции.

Во время проверки его владельца установлено, что машина принадлежит полицейскому местного отделения полиции 1988 года рождения, который с 1 апреля был откомандирован в управление уголовного розыска ГУНП

По факту ДТП открыто уголовное производство, расследование ведет Государственное бюро расследований. В полиции начали служебное расследование.
Тэги: дтп, полицейский, Малин, ГУНП
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Комментариев: 2
melan
1 melan (melan)   • 11:11:20, Вчера [Материал]

...владельцем авто оказался полицейский...

Та хоть Папа Римский, а кто сбил человека????
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 13:09:50, Вчера [Материал]

как кто?
злодей какой-то конечно
пока владелец масштабно бухал с кумом и ещё тремя свидетелями совсем в другом месте...
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