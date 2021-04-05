Водитель Skoda убил человека и скрылся с места ДТП: владельцем авто оказался полицейский

Вечером 3 апреля в селе Малиновка Малинской громады обнаружили тело сбитого автомобилем мужчины. Водитель с места ДТП скрылся. Позже стало известно, что машина, сбившая насмерть пешехода, принадлежит полицейскому.
Об этом проинформировало Главное управление Нацполиции
в Житомирской области.
"На территории области была введена полицейская операция "Перехват", поскольку зафиксированные на месте происшествия обстоятельства свидетельствовали о гибели человека в результате дорожно-транспортного происшествия. Смертельно травмированным оказался местный житель 1974 года рождения", – говорится в сообщении.
Правоохранители выяснили, что к аварии причастен автомобиль Skoda зеленого цвета. В течение ночи проверяли такие машины и их владельцев.
"На одной из улиц города Малин был обнаружен автомобиль с характерными механическими повреждениями"
, – рассказали в полиции.
Во время проверки его владельца установлено, что машина принадлежит полицейскому местного отделения полиции 1988 года рождения, который с 1 апреля был откомандирован в управление уголовного розыска ГУНП
По факту ДТП открыто уголовное производство, расследование ведет Государственное бюро расследований. В полиции начали служебное расследование.