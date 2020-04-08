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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Апрель » 8 » 12:26:08

СБУ «накрыла» в Житомире подпольный цех, где изготавливали некачественные антисептики. ФОТО

Сегодня, 12:58:51 1197 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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СБУ «накрыла» в Житомире подпольный цех, где изготавливали некачественные антисептики. ФОТО

 Служба безопасности Украины обнаружила в промзоне Житомире подпольный цех, в котором изготавливали контрафактные дезинфицирующие средства. По предварительным данным, незаконное производство и сбыт некачественных антисептиков организовали трое житомирян.

Одна из сообщниц ранее работала на местном предприятии, которое легально производит антисептик. 

Сотрудники СБУ задокументировали, что производство контрафактных дезинфицирующих средств происходило кустарным способом с использованием сырья сомнительного происхождения по неизвестной рецептуре без разрешительных документов и контроля качества.

Масштабнее производство поддельного антисептика также «накрыли» в столице. Там в нежилых помещениях наладили изготовление не только «отечественных» дезинфицирующих средств, но и антисептика «стандарта ЕС».
 

«Готовую продукцию под видом известных марок отечественных и европейских дезинфицирующих средств злоумышленники сбывали на территории нашего государства через аптечные сети, в том числе коммунальные, и интернет-магазины», - информирует пресс-група УСБ Украины в Житомирской области.


Во время санкционированных следственных действий по местам производства фальсификата в Житомире и в Киеве правоохранители обнаружили почти 70 000 литров спиртосодержащей вещества «этанол», примерно 10 500 литров готовой фальсифицированной продукции.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности. Дополнительно проверяется механизм сбыта некачественного антисептического средства в аптечных заведений, особенно учитывая ажиотаж, связанный с угрозой распространения коронавирусной инфекции.









Тэги: СБУ, антисептик, цех, Житомир
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