Почти 30 домов в огне: масштабный пожар на Житомирщине уничтожил пол села

В Житомирской области произошел машстабный пожар: огонь с поля перекинулся на село и охватил более 20 домов. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"В 10:50 в Службу спасения "101" пгт Романов поступило сообщение о возгорании сухой травы на поле возле с. Борятин. В 13:20 в результате сильных порывов ветра, изменилось направление распространения пожара. Огонь фронтом 500 м распространился в населенный пункт Борятин и охватил 27 зданий, расположенных на одной улице возле поля"
, - говорится в сообщении.
Масштабный пожар ликвидируют спасатели 26-й Государственной пожарно-спасательной части, и пожарные из окружающих районов. Также привлечена техника и личный состав Романовского лесхоза.
Всего на месте пожара работает 15 единиц техники и более полусотни человек.
Около 14:40 пожар в селе был локализован. Сейчас на месте происшествия продолжают работать пожарные, чтобы полностью ликвидировать возгорания.
Если есть мозги, то увидите взаимосвязь. Хотя наличие мозгов очень таки сомнительно.
А я помню радость на ЖЖ, когда были в Сибири пожары и тоже дома горели. Ну себе то хоть не ври;)
А дебилы и ворье да, национальности не имеют.
В чем "не ври"? Я тебя спросил в чем взаимосвязь, не более.
Прям радость может была у отдельных людей, не показатель. Сибирь было жаль, смешна и ожидаема лишь была лицемерность Москвы, которая Сибирь грабит, а как нужно было помочь, так горите сами. То же самое как сейчас выделили миллиарды на благоустройство той же Москвы в период пандемии вируса, когда везде не хватает этих денег. Это так, к слову о пожарах в раше, если ты задел тему.
Я к тому, что одним злорадствованием захватчика не победить. Нужны более веские аргументы.
а ему ещё штраф за несоблюдение пожарной безопасности платить.
попал латифундист.....