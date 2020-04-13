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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Апрель » 13 » 16:48:31

Почти 30 домов в огне: масштабный пожар на Житомирщине уничтожил пол села

Сегодня, 17:06:31 949 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Почти 30 домов в огне: масштабный пожар на Житомирщине уничтожил пол села

 В Житомирской области произошел машстабный пожар: огонь с поля перекинулся на село и охватил более 20 домов. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В 10:50 в Службу спасения "101" пгт Романов поступило сообщение о возгорании сухой травы на поле возле с. Борятин. В 13:20 в результате сильных порывов ветра, изменилось направление распространения пожара. Огонь фронтом 500 м распространился в населенный пункт Борятин и охватил 27 зданий, расположенных на одной улице возле поля", - говорится в сообщении.

Масштабный пожар ликвидируют спасатели 26-й Государственной пожарно-спасательной части, и пожарные из окружающих районов. Также привлечена техника и личный состав Романовского лесхоза.

Всего на месте пожара работает 15 единиц техники и более полусотни человек.

Около 14:40 пожар в селе был локализован. Сейчас на месте происшествия продолжают работать пожарные, чтобы полностью ликвидировать возгорания.

Тэги: село, пожар, Житомирская область
Комментариев: 6
Antisvinomir1
1 Johnny (Antisvinomir1)   • 17:18:01, Сегодня [Материал]
-2

Еще раз свидомым укроминусаторам правды: радовались пожарам в России-получили обратку.
Если есть мозги, то увидите взаимосвязь. Хотя наличие мозгов очень таки сомнительно.
Яблочный
2 Алексей Федорович (Яблочный)   • 17:25:07, Сегодня [Материал]
+3

И в чем взаимосвязь? Можно лишь констатировать что и там и тут много безответственных тупых людишек и ворья.
Antisvinomir1
3 Johnny (Antisvinomir1)   • 17:29:19, Сегодня [Материал]
0

В чем взаимосвязь?;) Ну вот уже один минус есть;) Признать правду-самое сложное для человека.

А я помню радость на ЖЖ, когда были в Сибири пожары и тоже дома горели. Ну себе то хоть не ври;)

А дебилы и ворье да, национальности не имеют.
Яблочный
5 Алексей Федорович (Яблочный)   • 17:41:31, Сегодня [Материал]
+1

Минус не ставил, если что - не интересно.
В чем "не ври"? Я тебя спросил в чем взаимосвязь, не более.

Прям радость может была у отдельных людей, не показатель. Сибирь было жаль, смешна и ожидаема лишь была лицемерность Москвы, которая Сибирь грабит, а как нужно было помочь, так горите сами. То же самое как сейчас выделили миллиарды на благоустройство той же Москвы в период пандемии вируса, когда везде не хватает этих денег. Это так, к слову о пожарах в раше, если ты задел тему.
Antisvinomir1
6 Johnny (Antisvinomir1)   • 17:49:03, Сегодня [Материал]
0

Москва это вообще государство в государстве, если что.

Я к тому, что одним злорадствованием захватчика не победить. Нужны более веские аргументы.
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 17:31:41, Сегодня [Материал]
-2

интересно, как хозяин "поля" будет возмещать стоимость сгоревшего имущества. Зерном или деньгами?
а ему ещё штраф за несоблюдение пожарной безопасности платить.
попал латифундист.....
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