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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Май » 5 » 17:20:10

На Житомирщине женщина родила сына в такси по дороге в роддом

Вчера, 17:36:10 16021 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине женщина родила сына в такси по дороге в роддом

 В Житомирской области женщина родила ребенка прямо в салоне такси. Она начала рожать по дороге в роддом на заднем сиденье автомобиля.

Об этом в соцсети Facebook сообщает жительница Радомышля Анна Мозговая.

"Как говорится "понеслось". Вчера, в машине таксиста, родился мальчик. По дороге в больницу ... Когда закрывали родильное, один из вопросов был: А что будет если рожениц будет много? Если роды будут экстренно, их довезут до Малина? Им придется рожать в дороге? Я вам скажу так ... Следующий сбор средств мы будем проводить на оплату курсов "Как принимать экстренные роды" для всех таксистов нашего города ... Поскольку родильное у нас закрыли, то придется работать акушерками им", - написала женщина.

Стоит добавить, что родильное отделение в 15-тысячном городе закрыли в конце декабря 2019 года. Следовательно, жители Радомышля ездят рожать в Малин. Расстояние между городами составляет около 35 км.
Тэги: Житомирщина, роды, младенец, такси
Комментариев: 5
Atillanta
1 Иванна (Atillanta)   • 18:14:33, Вчера [Материал]
0

Мед. реформа и оптимизация в действии. Наслаждайтесь.
Гражданин
2 Гражданин (Гражданин)   • 20:20:16, Вчера [Материал]
0

Тупой комментарий, наслаждайтесь.
Atillanta
3 Иванна (Atillanta)   • 21:08:37, Вчера [Материал]
-5

Упоротым почитателям таланта Супрун и евроинтеграции желаю, что бы ваши жёны в такси рожали. Думаю, это будет справедливо.
Гражданин
4 Гражданин (Гражданин)   • 22:55:11, Вчера [Материал]
+4

До Супрун тоже такие новости были. Просто нужно беречь себя и свое здоровье, а не быть упоротым как вы.
Atillanta
5 Иванна (Atillanta)   • 23:11:19, Вчера [Материал]
-2

Ну-ну, береги.
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