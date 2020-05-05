На Житомирщине женщина родила сына в такси по дороге в роддом

В Житомирской области женщина родила ребенка прямо в салоне такси. Она начала рожать по дороге в роддом на заднем сиденье автомобиля.
Об этом в соцсети Facebook сообщает жительница Радомышля Анна Мозговая.
"Как говорится "понеслось". Вчера, в машине таксиста, родился мальчик. По дороге в больницу ... Когда закрывали родильное, один из вопросов был: А что будет если рожениц будет много? Если роды будут экстренно, их довезут до Малина? Им придется рожать в дороге? Я вам скажу так ... Следующий сбор средств мы будем проводить на оплату курсов "Как принимать экстренные роды" для всех таксистов нашего города ... Поскольку родильное у нас закрыли, то придется работать акушерками им"
, - написала женщина
.
Стоит добавить, что родильное отделение в 15-тысячном городе закрыли в конце декабря 2019 года. Следовательно, жители Радомышля ездят рожать в Малин. Расстояние между городами составляет около 35 км.