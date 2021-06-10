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Жительницу Житомирщины после домашних родов забрали в больницу: в ее доме обнаружили тело младенца

Сегодня, 11:57:19 703 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Жительницу Житомирщины после домашних родов забрали в больницу: в ее доме обнаружили тело младенца

 9 июня в больницу поселка Любар с послеродовыми осложнениями была госпитализирована жительница одного из сел местной громады. Как выяснилось вскоре, женщина самостоятельно рожала дома. Полицейские обнаружили там спрятанное в одеяло тело новорожденного ребенка.
 

"В Любарское отделение полиции поступило сообщение от медиков о госпитализации 37-летней женщины. По словам врачей, она имела серьезное осложнение после самостоятельных родов. Сама пациентка из-за своего состояния четких объяснений дать не смогла. По адресу ее проживания прибыли полицейские следственно-оперативной группы. При осмотре дома стражи порядка обнаружили тельце новорожденной девочки, замотанное в одеяло", - сообщает ГУ Нацполиции Житомирской области.

 

Фото: ГУНП

По предварительному заключению судебно-медицинских экспертов, ребенок родился живым. Причина смерти будет установлена ​​после проведения гистологической экспертизы.

Известно, что роженица уже имеет на воспитании трех несовершеннолетних детей. На учете у врачей с новой беременностью женщина не находилась и о своем состоянии также никому не рассказывала.

В рамках начатого уголовного производства по ст. 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) УК Украины продолжается выяснение всех обстоятельств.
Тэги: роды, Житомирщина, младенец
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