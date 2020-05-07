Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Общество. Компанія «Рудь» передала апарат вентиляції легень і 2000 захисних комбінезонів лікувальним установам Житомирщини - 7 Мая 2020