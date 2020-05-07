На першому плані центральної фотографії зліва направо: М. П. Суслик — начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА, П. В. Рудь — президент компанії «Рудь», Б. Б. Леськів — генеральний директор Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О. Ф. Гербачевського.
Голова правління АТ «Житомирський маслозавод» Петро Володимирович Рудь передав Житомирській обласній клінічній лікарні ім. О. Ф. Гербачевського сучасний апарат штучної вентиляції легень S 1100 для порятунку хворих житомирян.
Також лікувальним установам міста та району було надано 2000 спеціальних захисних комбінезонів. Адже сьогодні лікарі знаходяться на «передовій» боротьби з коронавірусом.
За словами Петра Володимировича, українці завжди об'єднувалися в нелегкі часи. Сьогодні склалася безпрецедентна ситуація, яка вимагає підтримки та дій не лише від держави, але й від бізнесу. Підприємці повинні відчувати свою соціальну відповідальність.
Компанія «Рудь» передала апарат вентиляції легень і 2000 захисних комбінезонів лікувальним установам Житомирщини