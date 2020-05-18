В селе Левков, что находится в нескольких километрах от Житомира, коронавирус диагностировали у трех сотрудников "Укрпочты". Как сообщили "Журналу Житомира
" в пресс-службе Житомирской районной государственной администрации, все они разносили пенсии в дома селян.
Также известно, что одна из работников поет в церковном хоре. Она ходила в местную церковь уже после того, как заразилась.
Круг контактных лиц еще устанавливается, почтовое отделение в селе закрыли.
По информации РДА, больных сотрудников поместили на самоизоляцию, полиция предупредила их о штрафе за нарушение правил.
Районная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о ограничительных мероприятий на территории Левковской сельского совета. В публичных местах проведут дезинфекцию.
Вместе с пенсией разносили вирус? В селе под Житомиром зафиксировали вспышку COVID-19 среди почтальонов