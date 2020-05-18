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Вместе с пенсией разносили вирус? В селе под Житомиром зафиксировали вспышку COVID-19 среди почтальонов

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Вместе с пенсией разносили вирус? В селе под Житомиром зафиксировали вспышку COVID-19 среди почтальонов

 В селе Левков, что находится в нескольких километрах от Житомира, коронавирус диагностировали у трех сотрудников "Укрпочты". Как сообщили "Журналу Житомира" в пресс-службе Житомирской районной государственной администрации, все они разносили пенсии в дома селян.

Также известно, что одна из работников поет в церковном хоре. Она ходила в местную церковь уже после того, как заразилась. 

Круг контактных лиц еще устанавливается, почтовое отделение в селе закрыли. 

По информации РДА, больных сотрудников поместили на самоизоляцию, полиция предупредила их о штрафе за нарушение правил.

Районная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о ограничительных мероприятий на территории Левковской сельского совета. В публичных местах проведут дезинфекцию.
Тэги: коронавирус, Житомирский район, почта, ЛЕВКОВ
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