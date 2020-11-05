В Житомирской районной больнице закончились койки для пациентов с COVID-19

В Житомирской центральной районной больнице закончились койки для пациентов с коронавирусом. Загруженность по состоянию на 5 ноября составляет 107,5%. Об этом сообщает Житомирская райгосадминистрация
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"По состоянию на 5 ноября уровень заполненности коек в КНП "Центральная районная больница" Житомирского районного совета, которая определена для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет 107,5% (86 из 80 коек)", - говорится в сообщении.
В райбольницу госпитализируют пациентов из Черняховского, Попельнянского, Пулинского, Житомирского, Ружинского, Бердичевского районов и Бердичева.
Отмечается, что до 10 ноября Житомирскую районную больницу должны полностью перепрофилировать под прием больных коронавирусом с 205 койками.
Как сообщал "ЖЖ
", в одном из корпусов Житомирской детской больницы будут лечить больных коронавирусом
.