Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 05.11.2020    15:43:04
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Ноябрь » 5 » 15:13:33

В Житомирской районной больнице закончились койки для пациентов с COVID-19

Сегодня, 15:38:33 42 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомирской районной больнице закончились койки для пациентов с COVID-19

 В Житомирской центральной районной больнице закончились койки для пациентов с коронавирусом. Загруженность по состоянию на 5 ноября составляет 107,5%. Об этом сообщает Житомирская райгосадминистрация.
 

"По состоянию на 5 ноября уровень заполненности коек в КНП "Центральная районная больница" Житомирского районного совета, которая определена для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет 107,5% (86 из 80 коек)", - говорится в сообщении.


В райбольницу госпитализируют пациентов из Черняховского, Попельнянского, Пулинского, Житомирского, Ружинского, Бердичевского районов и Бердичева.

Отмечается, что до 10 ноября Житомирскую районную больницу должны полностью перепрофилировать под прием больных коронавирусом с 205 койками.

Как сообщал "ЖЖ", в одном из корпусов Житомирской детской больницы будут лечить больных коронавирусом.

 
Тэги: Житомирский район, больница, коронавирус
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus