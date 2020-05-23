Ночью в Житомире горел жилой дом: пожар ликвидировали 20 спасателей. ФОТО

Ночью 23 мая по улице Короленко произошло возгорание двух зданий. На место происшествия выехали более 20 спасателей и 5 пожарных автоцистерн.
Как стало известно "Журналу Житомира
", до приезда пожарных все жители вышли из домов, поэтому никто не пострадал.
"Огонь охватил шлакоблочный недострой и частично кровлю соседнего одноэтажного жилого дома на три квартиры. Также через плотную застройку существовала угроза распространения горения на рядом расположенные жилые дома и хозяйственные постройки", - информируют спасатели.
В 01:30 они локализовали пожар, а в 3:05 - ликвидировали. Огонь уничтожил имущество в середине недостроя и 100 кв. м кровли жилого дома.
Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.