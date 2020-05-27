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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 27 » 11:50:53

Сотни переулков Житомира отремонтируют с помощью старого асфальта

Сегодня, 12:14:53 745 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сотни переулков Житомира отремонтируют с помощью старого асфальта

 В Житомире грунтовые дороги в переулках хотят отремонтировать срезанным асфальтом. Первыми отремонтируют переулки микрорайона Малёванка.

Для ремонта используют срезанный асфальт с улиц Чудновской и Качиньского, говорится в сюжете "Суспільне Житомир".
 

"В ближайшие дни, когда позволит погода, планируем отсыпать переулки срезанным асфальтом. В первую очередь, это будет касаться микрорайона Малеванка, поскольку сейчас подрядная организация срезает асфальт на улицах Чудновской и Леха Качиньского, поэтому, будет экономически рационально использовать этот срезанный асфальт для отсыпки микрорайона Малеванка", - рассказал руководитель житомирского коммунального предприятия "Управління автомобільних шляхів" Владимир Мазур.


Также планируется отремонтировать переулок 1-й Павликовский. По словам местных жителей, ремонтные работы в переулке не проводились более 30 лет.
 

"Это очень многолюдный переулок. Он тянется к Монументу Славы и загрязнен всяким мусором, камнями, ямами, канавами, которые вымывает дождь. Стыдно смотреть, когда люди идут к Монументу. Монумент моют, красят, а переулок загубили с 60-х годов. Здесь не было ремонта, и дороги здесь нормальной нет - она ​​узкая, а большие машины ездят и еще больше ее разбивают. Поэтому, мы ходим здесь по болоту и зимой, и летом, и осенью", - отметил житомирянин Максим Иванович.


В общем в Житомире планируют срезанным асфальтом отремонтировать более 300 переулков.
Тэги: асфальт, Ремонт, переулки, Житомир
Комментариев: 4
garold
1 Кonstantin (garold)   • 12:46:27, Сегодня [Материал]
+1

А возле мэрии нет желания заасфальтировать старым асфальтом?Или людям в переулках и так сойдёт,я так понимаю это будет старый асфальт на не подготовленный грунт....
Mykhailo
2 Михаил (Mykhailo)   • 14:10:18, Сегодня [Материал]
0

Ведь есть же технологии, добавляют битум, прогревают и получается почти новый асфальт, презентовали тут покупку специального прицепа. И где это?
Сыпят холодные обрезки асфальта, оно водой смывается на ура.
Marine
3 Руслана (Marine)   • 14:21:29, Сегодня [Материал]
0

Сначала пусть проверят как стоит старый "асфальт" который в прошлых годах делали.
Живу_на_Восточной
4 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 14:39:11, Сегодня [Материал]
0

Ну 300 провулків — явно популістська заява.
Зрізаного асфальту на провулків 10-15 вистачить, якщо хоч на якусь якість претендувати
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