Сотни переулков Житомира отремонтируют с помощью старого асфальта

"В ближайшие дни, когда позволит погода, планируем отсыпать переулки срезанным асфальтом. В первую очередь, это будет касаться микрорайона Малеванка, поскольку сейчас подрядная организация срезает асфальт на улицах Чудновской и Леха Качиньского, поэтому, будет экономически рационально использовать этот срезанный асфальт для отсыпки микрорайона Малеванка", - рассказал руководитель житомирского коммунального предприятия "Управління автомобільних шляхів" Владимир Мазур.

"Это очень многолюдный переулок. Он тянется к Монументу Славы и загрязнен всяким мусором, камнями, ямами, канавами, которые вымывает дождь. Стыдно смотреть, когда люди идут к Монументу. Монумент моют, красят, а переулок загубили с 60-х годов. Здесь не было ремонта, и дороги здесь нормальной нет - она ​​узкая, а большие машины ездят и еще больше ее разбивают. Поэтому, мы ходим здесь по болоту и зимой, и летом, и осенью", - отметил житомирянин Максим Иванович.