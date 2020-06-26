Ослабление карантина в Житомирской области. Разрешили ходить в кафе, отели, спортзалы и культурные учреждения

В Житомирской области ослабили карантин, в частности разрешили работу заведений общественного питания и гостиниц. Соответствующее решение было принято 25 июня на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил председатель ОГА Виталий Бунечко
.
На сегодня, показатели эпидемической ситуации в области позволяют ослабить карантин:
- коэффициент выявления случаев инфицирования - 8,82%;
- загруженность коек в учреждениях здравоохранения - 3,05%;
- количество сделанных ПЦР и ИФА тестов - 36,71;
- показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 - 8,39%.
В Житомирской области разрешено:
- работа общепита, ресторанного бизнеса, кафе и т.п., торгово-развлекательных центов (кроме детских развлекательных зон, площадок и комнат) с ограничением времени работы заведений до 22 часов;
- работа учреждений по размещению (гостиницы, хостелы);
- проведение спортивных мероприятий без зрителей (с участием более одного человека на 5 м² площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе). Организатор мероприятия ответственный за соблюдение физической дистанции между участниками не менее 1,5 метра);
- работа учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров, учреждений культуры.
Кроме того, разрешается проведение религиозных мероприятий и богослужений, при условии соблюдения карантинных норм.
Председателям РГА, городским головам, органам местного самоуправления, руководителям лечебно-профилактических учреждений поручили рассмотреть вопрос о возобновлении работы учреждений здравоохранения, оказывающих амбулаторно поликлиническую помощь населению, при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий.
Как сообщал "Журнал Житомира
", с 26 июня в Житомире заведениям общественного питания позволили возобновить полноценную работу
.