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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Июнь » 26 » 16:53:54

Ослабление карантина в Житомирской области. Разрешили ходить в кафе, отели, спортзалы и культурные учреждения

Сегодня, 17:19:54 868 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ослабление карантина в Житомирской области. Разрешили ходить в кафе, отели, спортзалы и культурные учреждения

 В Житомирской области ослабили карантин, в частности разрешили работу заведений общественного питания и гостиниц. Соответствующее решение было принято 25 июня на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил председатель ОГА Виталий Бунечко.

На сегодня, показатели эпидемической ситуации в области позволяют ослабить карантин:
 
  • коэффициент выявления случаев инфицирования - 8,82%;
  • загруженность коек в учреждениях здравоохранения - 3,05%;
  • количество сделанных ПЦР и ИФА тестов - 36,71;
  • показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 - 8,39%.
 

В Житомирской области разрешено:

 
  • работа общепита, ресторанного бизнеса, кафе и т.п., торгово-развлекательных центов (кроме детских развлекательных зон, площадок и комнат) с ограничением времени работы заведений до 22 часов;
  • работа учреждений по размещению (гостиницы, хостелы);
  • проведение спортивных мероприятий без зрителей (с участием более одного человека на 5 м² площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе). Организатор мероприятия ответственный за соблюдение физической дистанции между участниками не менее 1,5 метра);
  • работа учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров, учреждений культуры.

Кроме того, разрешается проведение религиозных мероприятий и богослужений, при условии соблюдения карантинных норм.

Председателям РГА, городским головам, органам местного самоуправления, руководителям лечебно-профилактических учреждений поручили рассмотреть вопрос о возобновлении работы учреждений здравоохранения, оказывающих амбулаторно поликлиническую помощь населению, при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий.

Как сообщал "Журнал Житомира",  с 26 июня в Житомире заведениям общественного питания позволили возобновить полноценную работу.
Тэги: Житомирская область, Карантин
Комментариев: 3
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 17:31:49, Сегодня [Материал]
-4

Я с утра уже протестил Вареничную! Вареники - БОМБА, карантин - ОТСТОЙ!
den2016
2 Деня (den2016)   • 19:24:44, Сегодня [Материал]
0

Так вроде и так все месяц работает
Vovik-RF
3 Vovik (Vovik-RF)   • 21:37:37, Сегодня [Материал]
-1

Ежели власти шо Украины, шо области решили таки сократить население Украины, то продолжайте у в том же духе. Верной дорогой идёте, товарищи!!!
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