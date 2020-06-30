Тысячи квартир в Житомире внезапно остались без водоснабжения

Сегодня около 16:00 один из крупнейших "спальников" Житомира - район Полевая - остался без водоснабжения. Об этом сообщает в соцсети КП "Житомирводоканал"
.
Как стало известно "Журналу Житомира
", причина отключения - авария на электросети.
"В результате аварии на электросетях, временно приостановлено водоснабжение микрорайона Полевая. Работники РЭС выясняют причины прекращения поставок электрической энергии. Просим прощения за неудобства"
, - говорится в сообщении.
Водоснабжение будет возобновлено сразу после восстановления электроснабжения.