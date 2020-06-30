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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июнь » 30 » 16:48:08

Тысячи квартир в Житомире внезапно остались без водоснабжения

Вчера, 16:48:22 2674 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Тысячи квартир в Житомире внезапно остались без водоснабжения

 Сегодня около 16:00 один из крупнейших "спальников" Житомира - район Полевая - остался без водоснабжения. Об этом сообщает в соцсети КП "Житомирводоканал".

Как стало известно "Журналу Житомира", причина отключения - авария на электросети.

"В результате аварии на электросетях, временно приостановлено водоснабжение микрорайона Полевая. Работники РЭС выясняют причины прекращения поставок электрической энергии. Просим прощения за неудобства", - говорится в сообщении.

Водоснабжение будет возобновлено сразу после восстановления электроснабжения.
Тэги: Водоснабжение, полевая, водоканал, авария
Комментариев: 1
SAT
1 Nostradamus (SAT)   • 10:36:28, Сегодня [Материал]
+1

А резервне живлення де ? Роки 2-2.5 тому недомер Сухомлін розказував, що всі станції підкачки води матимуть у Жлобомирі резервне живлення через резервні мережі. І де ті мережі ? На словах і на папері !? І після цього намагатись іти ще на один термін?! Такого мера нам вже достатньо. Нам потрібен господарних, а не мер, який знає лише роками плитку класти і отримувати на цьому відкати.
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