Школа на Полевой получит современную столовую: на ремонт потратят почти 4 миллиона

В житомирской школе №30 капитально отремонтируют помещение столовой. Об этом сообщили на внеочередном заседании исполнительного комитета городского совета сегодня, 30 июня.
«При содействии Житомирской областной государственной администрации в рамках правительственной программы «Спроможна школа для кращих результатів» поступила субвенция из государственного бюджета для ремонта помещений столовой СОШ №30 на общую сумму 1 млн 70 тыс. 831 грн», - отметила Дина Прохорчук, директор департамента бюджета и финансов городского совета.
Члены исполнительного комитета приняли решение о распределении указанной субвенции и внесении изменений в бюджет громады.
Капитальный ремонт помещения столовой учебного заведения будет осуществляться путем софинансирования из местного и государственного бюджетов. Так, из бюджета громады на эти цели направят 2,8 млн грн. Общая смета проекта составит почти 3,9 млн грн.