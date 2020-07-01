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Школа на Полевой получит современную столовую: на ремонт потратят почти 4 миллиона

Сегодня, 15:12:35 519 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Школа на Полевой получит современную столовую: на ремонт потратят почти 4 миллиона

 В житомирской школе №30 капитально отремонтируют помещение столовой. Об этом сообщили на внеочередном заседании исполнительного комитета городского совета сегодня, 30 июня.
 

«При содействии Житомирской областной государственной администрации в рамках правительственной программы «Спроможна школа для кращих результатів» поступила субвенция из государственного бюджета для ремонта помещений столовой СОШ №30 на общую сумму 1 млн 70 тыс. 831 грн», - отметила Дина Прохорчук, директор департамента бюджета и финансов городского совета.


Члены исполнительного комитета приняли решение о распределении указанной субвенции и внесении изменений в бюджет громады.

Капитальный ремонт помещения столовой учебного заведения будет осуществляться путем софинансирования из местного и государственного бюджетов. Так, из бюджета громады на эти цели направят 2,8 млн грн. Общая смета проекта составит почти 3,9 млн грн.
Тэги: столовая, реконструкция, Житомир
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